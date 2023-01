Oubliez le Galaxy S23 ; Ce téléphone Samsung se vendra beaucoup plus !

Le lancement de la série Samsung Galaxy S23 n’est pas si loin. Il fera ses débuts dans l’événement Galaxy Unpacked prévu le 1er février. Et c’est un événement que des millions de personnes attendent avec impatience.

Bien sûr, tout le monde n’achètera pas l’un des appareils de la série Galaxy S23. Au lieu de cela, la technologie révolutionnaire que les appareils contiennent est ce que la plupart attendent de voir en action. Mais savez-vous quel téléphone fera beaucoup mieux en ventes ? C’est le Galaxy A24 !

Le Galaxy A24 fera mieux que la série Galaxy S23 en termes de ventes

La série Galaxy A sera beaucoup plus populaire que la série Galaxy S23 en 2023. Et il y a de nombreuses raisons derrière cela. Prenez le Samsung Galaxy A54, par exemple.

D’après ce à quoi il ressemble, l’A54 sera bien meilleur que le Galaxy S23 « ennuyeux et parfait ». Mais même ainsi, l’A54 n’est peut-être pas la star de l’année pour Samsung. Au lieu de cela, il s’agira probablement du Galaxy A24.

Ne pensez-vous pas que ce sera le cas ? Eh bien, avant l’annonce officielle, les rendus 360 du Galaxy A24 viennent d’être révélés. Et il ressemble à peu près au Galaxy S23 standard !

Regard en profondeur sur le Galaxy A24

Les rendus divulgués du Galaxy A24 montrent l’appareil dans toute sa splendeur. Et quand vous le voyez de l’arrière et des côtés, la première chose à laquelle vous penserez est: « Est-ce le Galaxy S23 standard? »

De l’arrière, il ressemble assez aux Galaxy S23 et S23 Plus. Les anneaux de caméra arrière avec lesquels Samsung a collé pour l’A24 en sont la raison. Cette conception de caméra arrière semble être le thème de conception que Samsung a adopté cette année.

Néanmoins, l’avant raconte une histoire différente. À première vue, vous saurez que l’appareil est un appareil de milieu de gamme, pas le Galaxy S23 ou S23 Plus. Pourquoi donc? L’A24 adopte une encoche en forme de goutte d’eau et a un énorme menton en bas. Nous espérions que Samsung se débarrasserait de l’énorme menton de ses milieu de gamme. Peut être l’année prochaine.

Caractéristiques pas trop impressionnantes, mais seront toujours excellentes pour l’argent

Oui, les spécifications du Galaxy A24 ne vous étonneront pas. Il ne fait pas partie de la série Galaxy S23, après tout. Étant un milieu de gamme, le Galaxy A24 serait alimenté par une puce MediaTek Helio G99. Et si l’A24 est livré avec ce chipset, ce serait le premier téléphone Samsung à être équipé d’un SoC MediaTek.

Les autres spécifications du Galaxy A24 sont également dépassées. Le téléphone sera livré avec un panneau AMOLED de 6,4 pouces, Android 13 prêt à l’emploi et au moins 4 Go de RAM.

Et le module caméra ? Eh bien, cela ne pourra pas couper les caméras du Galaxy S23. Ça c’est sûr. Pourtant, la disposition de la caméra n’est pas si mauvaise. L’A24 serait livré avec un capteur principal de 50MP, un ultra-large de 5MP et une macro de 2MP. Et sur le devant, il y aura un jeu de tir selfie 13MP, qui sera une mise à niveau du dernier modèle.

De plus, le Galaxy A24 pourrait être livré avec une batterie de 5000 mAh ou de 4000 mAh. Cependant, nous pensons que la probabilité qu’il obtienne le premier est plus élevée que le second. Et en ce qui concerne la vitesse de charge, le Galaxy A24 est censé prendre en charge une capacité de charge rapide de 25 W, qui sera la même que son prédécesseur.

Cela dit, nous n’avons obtenu aucune information officielle sur le moment où le Galaxy A24 pourrait devenir officiel. Cependant, nous pensons que la date n’est pas loin du dévoilement officiel de la série Galaxy S23. Attendez-vous donc à voir plus de couverture sur l’appareil très bientôt.