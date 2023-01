Android TV s’estompe lentement, Google TV prend le relais

Android TV a été lancé en 2014 par Google avec de grands espoirs et attentes. Cependant, la plate-forme a connu des moments très difficiles dans les premières étapes avant de finalement faire des progrès raisonnables. C’est assez difficile à comprendre, mais il semble que Google ait des plans différents. En effet, Android TV disparaît progressivement du système tandis que Google TV prend le relais.

Au cours de la dernière décennie, Android TV a été le principal moteur de marques telles que Hisense, Sony, TCL, NVidia, etc. D’ici 2020, vous pourriez trouver Android TV sur sept téléviseurs intelligents sur dix disponibles dans le monde. Depuis, ce nombre est en augmentation.

La même année 2020, Google a introduit un autre lecteur TV dans le jeu. Google TV a fait ses débuts sur Google Chromecast via le Google TV Streaming Dongle. Le Google TV est cependant basé sur la même plate-forme que le système d’exploitation Android TV, ce qui provoque certaines confusions. En effet, Google TV se concentre davantage sur les recommandations aux consommateurs. Pendant ce temps, l’Android TV qui existe depuis quelques années maintenant ne semble pas avoir d’avenir.

À l’heure actuelle, il est très difficile de faire la différence principale entre les deux plates-formes. En effet, Google vend les deux ensemble sans clarifier leurs principales différences.

La transition de Google TV devait prendre deux ans

Initialement. Google a déclaré que la transition d’Android TV à Google TV n’allait prendre que deux ans. Cela indique que Google TV était censé commencer à s’étendre aux fabricants de téléviseurs à partir de 2021. Pendant ce temps, Google a continué à le vendre comme seule expérience consommateur à partir de 2022.

L’objectif principal ici est d’avoir Google TV comme seule option pour les consommateurs. Mais cela ne semble pas se produire car certains fabricants utilisent encore le système Android TV. Néanmoins, il y a eu un changement notable avec le reste des fabricants qui utilisent encore Android TV.

La plupart des marques passent à Google TV

Tout d’abord, la plupart des principaux partenaires de télévision intelligente de Google commencent à abandonner Android TV et à passer à Google TV. Sony a été le premier à franchir le pas suivi par TCL en 2021, puis Hisense a rejoint en 2022. Le changement est plus remarqué aux États-Unis où la plupart des téléviseurs répertoriés sur le site Web de Best Buy sont Google TV au lieu d’Android TV. De plus, la plupart des téléviseurs Android sur Best Buy sont d’anciens modèles.

Il se trouve que c’est la même chose avec d’autres facteurs de forme tels que les projecteurs. Ces dernières années, la plupart des projecteurs sont équipés d’Android TV. Le passage à Google a déjà commencé avec Leica en tête. Au CES 2023, Leica a lancé le premier projecteur au monde avec le système Google TV.

Les boîtiers TV et les dongles évoluent également, le plus récent d’entre eux étant le TVision Hub de T-Mobile. Des marques comme Mecool ont également rejoint la tendance Google TV avec des modèles dans la clé de streaming KD3 et la boîte KM7 Plus. Des marques comme Realme et Skyworth sont toutes sur la bonne voie.

Android TV est toujours en vie même si Google TV prend le relais

Cela n’indique pas uniquement qu’Android TV est complètement mort. L’interface sera toujours disponible sur les appareils utilisés par les fournisseurs de câble et de télévision par satellite dans certains pays. Même cette année 2023, nous avons rencontré de nombreux lancements d’Android Tv dans certaines régions. Ces régions comprennent l’Afrique, Taïwan et la Chine. Dans ces régions, la plateforme Google TV n’est pas encore disponible.

Android TV est toujours très opérationnel, mais nous souhaitons simplement qu’il provienne d’une autre société. Il est assez regrettable d’admettre que les deux proviennent de la même entreprise. Pour cette raison, l’un doit définitivement céder la place à l’autre. Évidemment, Android TV finira par s’estomper et Google TV prendra pleinement le relais.