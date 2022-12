De nouveaux benchmarks prétendent montrer les performances de la puce Apple M2 Max avant la mise à jour du MacBook Pro en 2023

La semaine dernière, un prétendu test de référence de la puce M2 Max inédite d’Apple a été partagé sur le site Web Geekbench, et il a révélé des améliorations de performances discrètes par rapport à la puce M1 Max actuelle. Maintenant, un autre test de référence supposé M2 Max a également fait surface sur le Web, mais celui-ci montre de meilleurs résultats de performance.

Puce Apple M2 Max

Ce nouveau test provient également d’une machine identifiée comme « Mac14.6 » tout comme la précédente. Ceci, bien sûr, est un modèle de Mac inexistant jusqu’à présent. Le CPU est également le Apple M2 Max avec 12 cœurs, mais celui-ci a une fréquence de 3,68 GHz au lieu de 3,54 GHz. La machine utilisée dans les tests dispose également de 96 Go de RAM.

Les résultats du test de référence, également effectués avec Geekbench 5, montrent un score monocœur de 2027 et un score multicœur de 14888. En comparaison, le test de référence M2 Max précédemment divulgué a obtenu 1853 sur un seul cœur et 13855 sur multicœur. La puce M1 Max qui alimente le Mac Studio d’entrée de gamme a 10 cœurs à 3,2 GHz et obtient 1746 en monocœur et 12154 en multicœur.

En comparant le dernier test de référence de la puce M2 Max avec le M1 Max, nous avons jusqu’à 22 % de meilleures performances en multicœur, alors que les résultats précédents montraient que la nouvelle puce serait 14 % plus rapide. Il n’est pas certain que les résultats soient en fait légitimes et, dans l’affirmative, pourquoi ils diffèrent les uns des autres.

Il convient de noter que la puce M2 qui alimente le MacBook Air 2022 et le dernier iPad Pro n’est que 11 % plus rapide que le M1, il ne sera donc pas surprenant que le M2 Max ne soit pas une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur.

Selon les rumeurs, de nouveaux Mac M2 arriveront en 2023

Selon les rumeurs, Apple prévoit d’introduire plusieurs nouveaux Mac en 2023. Cela comprend les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Mac Studio et le tant attendu Mac Pro alimenté par Apple Silicon.

En ce qui concerne la puce M2 Max, il est fort probable qu’elle alimentera les versions haut de gamme du nouveau MacBook Pro et le modèle d’entrée de gamme Mac Studio, qui devrait également avoir une version encore plus puissante avec la puce M2 Ultra. . Apple a également un nouveau Mac mini en préparation, qui aura des versions avec les puces M2 et M2 Pro.

H/T : James Atkinson

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :