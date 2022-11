Voici pourquoi les AirPods Pro 2 pourraient être le cadeau le plus populaire de cette saison des fêtes

Les AirPods Pro 2 sont sortis en septembre et ils ont été universellement salués par les critiques et les consommateurs depuis lors. Avec des détaillants tiers offrant déjà des remises agressives, les AirPods Pro 2 devraient être l’un des cadeaux les plus vendus de la saison des fêtes. S’ils ne figurent pas déjà en haut de votre liste de souhaits, voici pourquoi je pense qu’ils devraient l’être…

Quoi de neuf avec les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro originaux sont sortis en 2019 et étaient incroyablement impressionnants. Par rapport aux AirPods standard, ils offraient une conception intra-auriculaire plus confortable et polyvalente, une qualité sonore améliorée, une suppression active du bruit, un mode de transparence, etc. AirPods Pro 2 s’appuie sur toutes ces fonctionnalités avec un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie, ainsi que d’autres ajouts.

En interne, les AirPods Pro 2 sont alimentés par la dernière puce audio H2 d’Apple. Cela alimente certaines nouvelles fonctionnalités, mais l’une des choses les plus importantes que j’ai remarquées est l’amélioration des performances et le couplage avec mes autres appareils. Les AirPods Pro d’origine étaient assez rapides et faciles à coupler, mais de temps en temps, il y avait des bizarreries et des problèmes de connectivité. Je n’ai encore rien vécu de tel au cours de mes deux mois avec AirPods Pro 2.

Au-delà des améliorations des performances et de la fiabilité de la connectivité, la puce H2 des AirPods Pro 2 présente également une tonne d’autres avantages :

La suppression active du bruit annule désormais jusqu’à deux fois plus de bruit

Améliorez la qualité audio grâce à la puce H2 et à un nouveau pilote audio à faible distorsion et à un amplificateur personnalisé

Mode de transparence adaptative : réduit les bruits ambiants forts, comme une sirène de véhicule qui passe, des outils de construction ou même des haut-parleurs lors d’un concert, pour une écoute quotidienne plus confortable.

1,5 heure de temps d’écoute supplémentaire par rapport à la première génération, pour un total allant jusqu’à six heures avec la suppression active du bruit

Associé à l’étui de chargement, vous obtenez jusqu’à 30 heures de temps d’écoute total avec la suppression active du bruit

Deux autres grandes améliorations avec AirPods Pro 2 incluent des commandes de volume sur la tige pour la première et des modifications du boîtier de charge. Les commandes de volume sur la tige vous permettent de glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le volume, vous n’avez donc pas besoin d’utiliser Siri ou les boutons de volume de votre iPhone pour le faire.

Le nouveau boîtier de charge comprend un haut-parleur intégré et une intégration profonde avec l’application Find My grâce à une puce ultra-large bande U1 à l’intérieur. Cela indique qu’il est désormais beaucoup plus facile de trouver vos AirPods Pro si vous les perdez, soit en utilisant la fonction de recherche de précision dans l’application Find My, soit en émettant simplement un son via le nouveau haut-parleur du boîtier de charge. Le nouveau boîtier comprend également un étui à cordon intégré pour la première fois.

‘AirPods pour Noël’ en prend deux

Les AirPods ont toujours été un cadeau de vacances incroyablement populaire. En 2018, les AirPods sont devenus viraux aux alentours de Noël. Ceux qui ont reçu des AirPods en cadeau se sont tournés vers les médias sociaux pour afficher leurs nouveaux écouteurs sans fil, ce qui a conduit les « AirPods pour Noël » à devenir viraux le jour de Noël. Les AirPod ont été présentés comme un « symbole de statut » avec des gens en plaisantant qu’ils étaient « d’une manière ou d’une autre élevés dans des classes sociales supérieures » à cause d’eux.

Depuis lors, les AirPods sont en tête des listes de souhaits de vacances ainsi que des listes de «meilleurs vendeurs» après les vacances chaque année. Étant donné que les AirPods Pro d’origine sont sortis en 2019 et ont duré trois ans entre les mises à niveau, il y a beaucoup de demande refoulée pour le nouveau modèle.

Peut-être plus particulièrement, les AirPods Pro 2 ont le même prix que le modèle de première génération à 249 $, malgré les mises à niveau notables et les augmentations de prix plus larges pour tout le reste dans le monde. De plus, les AirPods Pro 2 bénéficient déjà de remises importantes chez des détaillants tiers. Amazon, par exemple, vend régulièrement des AirPods Pro 2 pour 199 $ – une rare remise de 20 % sur un produit Apple de la génération actuelle.

Avec les critiques positives, les ventes agressives et les grandes améliorations de la qualité de vie comme le nouveau boîtier de charge et l’amélioration de la durée de vie de la batterie, les AirPods Pro 2 sont un excellent cadeau, que vous achetiez un premier acheteur d’AirPods ou quelqu’un qui a déjà les AirPods Pro de première génération ou un autre modèle d’AirPods.

Envisagez-vous d’offrir à quelqu’un des AirPods Pro 2 cette année ? Les AirPods Pro 2 sont-ils en tête de votre liste de souhaits de vacances ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :