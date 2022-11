L’ancien PDG de Waze essaie de reproduire les premières vibrations de Twitter et des médias sociaux avec « Post »

Mastodon est devenu l’alternative Twitter la plus reconnaissable ces derniers temps, mais il reste plus qu’assez de temps pour que d’autres émergent. L’ancien PDG de Waze, Noam Bardin, essaie maintenant avec Post de créer un «lieu civil pour débattre des idées; apprendre des experts, des journalistes, des créateurs individuels et les uns des autres ; converser librement; et amusez-vous.

Noam Bardin a dirigé Waze pendant 12 ans (jusqu’en 2021), et Post est « la prochaine étape ». À un niveau élevé, il est décrit comme une « plate-forme sociale pour de vraies personnes, de vraies nouvelles et des conversations civiles ». LinkedIn note une date de début en mai 2022, avec un buzz autour de Post émergeant la semaine dernière.

Le message d’ouverture fait des allusions claires aux débuts des médias sociaux :

Vous souvenez-vous de l’époque où les réseaux sociaux étaient amusants, vous présentaient de grandes idées et des gens sympas, et vous rendaient réellement plus intelligent ? Rappelez-vous quand cela ne vous a pas fait perdre votre temps et vous a mis en colère ou triste ? Quand pouvez-vous être en désaccord avec quelqu’un sans être menacé ou insulté ? Nous voulons ramener cela avec Post.

En termes de fonctionnalités, les « publications de toute longueur » seront prises en charge avec la possibilité de « commenter, aimer, partager et republier du contenu avec votre opinion ». Un contenu plus long entravera quelque peu la digestibilité rapide pour laquelle Twitter est connu.

Un grand différenciateur, qui se reflète dans l’URL post.news, est le trio de fonctionnalités suivant, qui nécessitera l’adhésion des publications :

Achetez des articles individuels auprès de différents fournisseurs d’actualités premium afin d’accéder à plusieurs perspectives, pas seulement à celles auxquelles vous êtes abonné

Lisez le contenu de diverses sources dans une interface propre sans sauter sur différents sites Web

Donnez des pourboires aux créateurs de contenu engageant pour les aider à en créer davantage, via des micro-paiements intégrés

En termes de modération de contenu, il existe des règles en place qui seront « appliquées rigoureusement[d] » avec « l’aide de notre communauté » dans un clin d’œil à la nature participative de Waze. L’interface utilisateur, comme vu ci-dessus, est relativement simple pour un réseau social.

Il y a une longue liste d’attente pour rejoindre Post – actuellement [update: 125,000 sign-ups] à partir de dimanche soir (PT). Cela est dû en partie au fait que de nombreuses fonctionnalités de base sont encore en cours de développement, avec le « première version de la recherche” vient de lancer aujourd’hui. Pendant ce temps, la fonction « Flux personnalisé »/suivant n’a pas encore été développée, tous les utilisateurs voyant actuellement le même contenu. Dès samedienviron 1 000 utilisateurs ont été autorisés à « aider à tester le système ». Dimanche soir, il y avait 3 500 utilisateurs activés.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente ici, avec votre place en ligne notée.

