L’iPhone 15 ajoute enfin l’USB-C, mais les AirPods Pro 2 montrent pourquoi ça va être un gâchis

Tous les signes indiquent qu’Apple fait enfin le saut vers l’USB-C avec l’iPhone 15 de l’année prochaine. Le changement est dû en grande partie à une nouvelle réglementation dans l’Union européenne, mais avec le port Lightning célébrant son 10e anniversaire, il était temps de changer quel que soit.

Mais alors que le passage de l’iPhone 15 à l’USB-C sera célébré, ce sera une transition désordonnée… et Apple ne semble pas s’en soucier.

iPhone USB-C ! Yay!

L’iPhone aurait probablement dû passer à l’USB-C il y a des années, nous sommes tous d’accord là-dessus. Apple a plongé dans les profondeurs avec USB-C lorsqu’il a révisé le MacBook Pro avec seulement quatre ports USB-C pour le chargement et la connectivité. L’iPad a commencé la transition vers USB-C en 2018 avec l’iPad Pro, et ce processus n’a été achevé que le mois dernier avec le nouvel iPad 10.

Cela indique qu’il n’y a actuellement que deux produits phares vendus par Apple avec Lightning : toute la gamme d’iPhone (allant de l’iPhone SE au dernier iPhone 14) et l’iPad 9.

Mais là où les choses deviennent vraiment compliquées, c’est avec les accessoires d’Apple. Les rapports indiquent qu’Apple fera passer ses accessoires à l’USB-C aux côtés de l’iPhone 15 l’année prochaine, mais c’est quelque chose qu’Apple aurait dû commencer cette année (sinon même plus tôt).

Le problème des AirPods Pro 2

L’aspect le plus déroutant de la feuille de route d’Apple est AirPods Pro 2 et la nouvelle télécommande Siri qui est livrée avec la dernière Apple TV 4K et est également disponible séparément. Bien qu’il soit sorti à quelques semaines d’intervalle, le boîtier de charge AirPods Pro 2 utilise Lightning, tandis que la nouvelle télécommande Siri utilise USB-C.

Fait intéressant, la législation européenne dans sa forme actuelle exigerait que les AirPods Pro passent à l’USB-C pour le chargement, mais pas à la télécommande Siri. Alors pourquoi Apple n’a-t-il pas fait passer les AirPods Pro en USB-C avec la révision de cette année ? Après tout, les AirPods Pro 2 disposent d’un tout nouveau boîtier de charge avec intégration Find My et d’un haut-parleur. Il semble que cela aurait été une opportunité parfaite pour échanger également ce port Lightning.

Presque tous les accessoires d’Apple pour Mac utilisent toujours Lightning pour le chargement. Il y a aussi le MagSafe Battery Pack avec Lightning, le MagSafe Duo de moins en moins utile, et les AirPods 2 et AirPods 3.

Mais même avec l’iPhone 15 passant à USB-C, vous ne pourrez pas jeter tous vos câbles Lightning. Du moins pas sans débourser pour les versions mises à jour des accessoires d’Apple avec USB-C. Il y a de fortes chances que la société vende une nouvelle version des étuis de chargement AirPods avec USB-C.

Vous venez d’acheter des AirPods Pro 2 pour 249 $ ? Désolé, vous devrez déposer 79 $ supplémentaires sur un étui de chargement mis à jour avec USB-C. Ceci, bien sûr, est une stratégie à laquelle nous sommes habitués pour Apple. La première version d’AirPods Pro n’offrait pas de charge MagSafe, mais Apple a mis à jour le boîtier un an plus tard avec la fonction de charge magnétique sans fil. C’est un bon moyen de tirer quelques dollars de plus des utilisateurs d’AirPods du monde entier.

Une bonne chose en ce qui concerne les AirPods Pro 2 en particulier est qu’ils peuvent être rechargés via le chargeur de rondelle de l’Apple Watch. Si vous voyagez, cela indique que vous n’aurez pas à apporter de câble Lightning juste pour AirPods Pro, sauf si vous souhaitez les compléter rapidement sans équilibrer la connexion magnétique.

Ne vous méprenez pas : le passage de l’iPhone 15 à l’USB-C est un pas majeur dans la bonne direction, même s’il a plusieurs années de retard. J’aurais préféré qu’Apple fasse le changement tout seul, plutôt que de le faire en réponse à une législation gouvernementale. J’aurais aussi aimé que l’entreprise commence à déménager tout de ses accessoires à USB-C maintenant.

Il est encore temps pour Apple de déplacer ses produits adjacents à l’iPhone vers USB-C avant la sortie de l’iPhone 15, mais le temps presse. La sortie d’AirPods Pro 2 n’augure rien de bon pour les plans de l’entreprise visant à rendre cette transition aussi transparente que possible.

Qu’est-ce que tu penses? Auriez-vous préféré que les AirPods Pro 2 disposent de l’USB-C pour le chargement ? Qu’en est-il des autres accessoires Apple ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux. ‌

