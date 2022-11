Ce groupe Apple Watch Ultra prend des semaines à être expédié, mais vous pouvez le trouver plus tôt

Pour des raisons inconnues, le nouveau groupe Trail Loop pour Apple Watch Ultra est arrivé dans les Apple Stores des semaines après les groupes Alpine Loop et Ocean. Le stock est devenu plus largement disponible au cours de la semaine dernière, mais il existe une version qui est encore particulièrement difficile à retrouver.

Le Trail Loop est le bracelet léger et axé sur le coureur pour l’Apple Watch Ultra qui ressemble le plus au Sport Loop d’Apple. La bande est fixée avec un système de crochet et de boucle (c’est-à-dire, comme du Velcro) et comprend une languette pour ajuster facilement l’ajustement.

Comparé au Sport Loop, le bracelet Trail Loop est extrêmement doux pour la peau et comprend des cosses métalliques assorties qui se marient parfaitement avec l’Apple Watch Ultra. J’en ai essayé un pendant le week-end et je l’ai trouvé beaucoup plus confortable que l’Alpine Loop et plus facile à mettre que le groupe Ocean.

Le Trail Loop est disponible en deux tailles et trois combinaisons de couleurs.

Les tailles incluent petit/moyen ou moyen/grand. Les choix de couleurs sont jaune/beige, bleu/gris et noir/gris. Au moment de la rédaction, les trois couleurs de la version plus petite sont facilement disponibles pour être expédiées ou ramassées, et les versions jaune et bleue de la version plus grande sont également prêtes à être livrées.

La seule sangle qui a toujours été commandée en rupture de stock est la version moyenne / grande de la Trail Loop noire / grise. Au cours des derniers jours, les estimations de ramassage et de livraison ont atteint janvier. L’approvisionnement change fréquemment, et aujourd’hui les expéditions ne prennent que trois semaines environ, et le ramassage en magasin a été déplacé jusqu’en décembre.

Amazon semble avoir mis la main sur des boucles de sentier M/L noires/grises pour Apple Watch Ultra avec une promesse d’arriver dès le lundi 13 novembre. Comparez cela à l’option de livraison gratuite d’Apple qui s’étend jusqu’au 2 décembre et a vu des estimations d’expédition en janvier ces derniers jours.

Le Trail Loop de 49 mm est également compatible avec les modèles Apple Watch de 45 mm. Êtes-vous un utilisateur de sangle Trail Loop ou êtes-vous curieux de l’essayer? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :