La nouvelle serrure intelligente Home Key de Level peut être déverrouillée par n’importe qui « en quelques secondes » avec des « attaques à faible compétence »

3 novembre 2022: Level Lock a publié une déclaration concernant la vidéo LockPickingLaywer. Retrouvez-le ci-dessous.

Après un échange sur les plans de l’entreprise pour prendre en charge la fonction Home Key d’Apple, le fabricant d’accessoires pour la maison intelligente Level a officiellement publié son nouveau Level Lock+ le mois dernier. Bien que la nouvelle serrure intelligente prenne effectivement en charge la clé d’accueil, il s’avère que la conception physique de la serrure fait en fait un très mauvais travail pour garder votre porte verrouillée…

Une vidéo publiée sur YouTube par la chaîne populaire LockPickingLawyer montre que Level Lock+ est loin d’être sécurisé. Dans la vidéo, vous pouvez voir plusieurs façons différentes de compromettre facilement le Level Lock+. Le LockPickingLawker dit qu’il s’agit d' »attaques peu qualifiées » auxquelles un verrou à 329 $ ne devrait pas être vulnérable.

Je dois admettre que ce concept de design est vraiment propre. J’aime la façon dont tous les appareils électroniques sont cachés. Cela dit, il s’agit avant tout d’un verrou. Et un très cher à cela. L’incapacité à atténuer la vulnérabilité à ces attaques peu qualifiées est vraiment décevante. Au minimum, ils auraient pu jeter des épingles de sécurité à l’intérieur, mais ils ne l’ont même pas fait. Je suppose qu’une qualité rédemptrice est l’utilisation d’une clé standard et d’un cylindre à bouton, de sorte que vous pouvez échanger quelque chose d’un peu plus robuste. Mais, au prix de 329 $, cela ne devrait pas être nécessaire.

Le déploiement du Level Lock + a été déroutant depuis le début. À l’origine, un représentant de Level a déclaré que la société n’avait pas l’intention de prendre en charge la fonctionnalité Home Key d’Apple. L’intégration de Home Key permet aux fabricants de serrures intelligentes d’intégrer leur serrure dans l’application Wallet afin que les utilisateurs puissent ouvrir les portes en appuyant simplement sur leur iPhone ou Apple Watch contre la serrure. Avec Home Key, les gens peuvent également partager facilement leurs clés avec d’autres utilisateurs d’iPhone.

Peu de temps après cette déclaration initiale de Level Home, cependant, la société a publié le Level Lock + avec Socket en charge de la clé d’accueil. Il est vendu exclusivement dans les Apple Stores et se vend 329 $. Il est similaire aux serrures intelligentes précédentes de la société en termes de conception, ce qui fait de la prise en charge de Home Key la fonctionnalité hors concours.

Regardez la vidéo complète de LockPickingLawyer ci-dessous pour voir les vulnérabilités en action. Cela affecte-t-il votre décision d’acheter un Level Lock+ ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Une déclaration de Level :

Nous prenons la sécurité très au sérieux et veillons à ce que les serrures Level soient conçues pour respecter ou dépasser les normes les plus élevées de l’industrie pour les serrures résidentielles. Nous avons reçu la cote BHMA AAA pour la résistance, la durabilité et la finition. Cette certification exige que Level subisse un certain nombre de tests ANSI rigoureux et soit effectué dans une installation de test américaine certifiée.

La sécurité va bien au-delà de la rainure de clavette et implique la durabilité de la construction, les performances de l’appareil, ainsi qu’une sécurité numérique robuste. Ceux qui ont manipulé et testé nos produits peuvent attester de la qualité et du savoir-faire qui sont exécutés partout.

Pour la compatibilité, Level utilise un cylindre de serrure de type C typique d’un grand fournisseur de l’industrie et est couramment disponible dans des centaines de marques de serrures sur le marché. Ce n’est un secret pour personne que n’importe quel cylindre de serrure de qualité grand public peut être facilement choisi par ceux qui ont une certaine expertise et des outils. La seule façon de limiter les vulnérabilités autour de la rainure de clavette est de la supprimer entièrement. C’est une idée que nous continuons à considérer de près, même si la grande majorité des clients préfèrent le confort des clés auxquelles ils sont habitués depuis des décennies.

Le crochetage des serrures ne représente que 4 % des cambriolages. Le plus grand risque est de près de 38 % de tous les cambriolages impliquant une « entrée illégale » non forcée – selon les statistiques 2019 du FBI Uniform Crime Reporting. .

Bien que cela fasse un titre passionnant, les maisons sont cambriolées dans la plupart des cas par des portes et des fenêtres ouvertes ou des entrées forcées. Les produits Level aident à minimiser les risques d’effraction avec les paramètres de verrouillage automatique sous votre contrôle – une fonctionnalité qu’aucun verrou analogique ne peut égaler.

Level offre un accès pratique, une protection pour les portes que vous avez oublié de verrouiller de n’importe où dans le monde et la détection lorsque l’état de votre serrure a changé. Nous offrons la commodité d’utiliser quelque chose d’aussi simple que votre téléphone pour accéder en toute sécurité à votre maison au lieu de vous occuper des clés perdues ou des clés placées sous des tapis pour des amis (le premier endroit où tout intrus regarde). Nous nous concentrons sur les choses qui ont vraiment un impact sur l’expérience de la vie quotidienne de nos clients.

