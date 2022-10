Lancement d’iOS 16.1 le 24 octobre, voici les nouveautés

Apple a annoncé aujourd’hui de nouvelles informations sur le matériel et les logiciels de l’iPad, mais il y a aussi de nouvelles informations pour les utilisateurs d’iPhone. Apple a confirmé Netcost-security.fr qu’il publiera iOS 16.1 au grand public le 24 octobre. iOS 16.1 comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment les activités en direct, la charge d’énergie propre, etc.

Voici un tour d’horizon détaillé de certains des principaux changements apportés à iOS 16.1 :

Activités en direct : Les activités en direct vous aident à rester au courant de ce qui se passe en temps réel, directement depuis votre écran de verrouillage ;

Les activités en direct vous aident à rester au courant de ce qui se passe en temps réel, directement depuis votre écran de verrouillage ; API des activités en direct : Suivez un match de sport en cours, suivez la progression de votre course ou commandez d’un simple coup d’œil. Jetez un coup d’œil aux activités en direct de vos applications tierces préférées avec la nouvelle API de développeur ;

Suivez un match de sport en cours, suivez la progression de votre course ou commandez d’un simple coup d’œil. Jetez un coup d’œil aux activités en direct de vos applications tierces préférées avec la nouvelle API de développeur ; L’application Apple Wallet peut être supprimée : iOS 16.1 permet désormais aux utilisateurs de supprimer l’application Wallet pour la première fois. Comme vous vous en doutez, la suppression de l’application Wallet indique que vous ne pourrez pas utiliser un certain nombre de fonctionnalités différentes, notamment Apple Pay, Apple Cash et Apple Card ;

iOS 16.1 permet désormais aux utilisateurs de supprimer l’application Wallet pour la première fois. Comme vous vous en doutez, la suppression de l’application Wallet indique que vous ne pourrez pas utiliser un certain nombre de fonctionnalités différentes, notamment Apple Pay, Apple Cash et Apple Card ; Support matière : Matter est une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permettra aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente, sur toutes les plateformes ;

Matter est une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permettra aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente, sur toutes les plateformes ; Bibliothèque de photos partagée iCloud : Une nouvelle façon pour les familles de partager des photos de manière transparente avec une bibliothèque iCloud séparée sur laquelle jusqu’à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles ou de partager en fonction d’une date de début ou de personnes sur les photos ;

Une nouvelle façon pour les familles de partager des photos de manière transparente avec une bibliothèque iCloud séparée sur laquelle jusqu’à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles ou de partager en fonction d’une date de début ou de personnes sur les photos ; Charge d’énergie propre : Clean Energy Charging vise à réduire l’empreinte carbone de l’iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d’énergie plus propres.

Clean Energy Charging vise à réduire l’empreinte carbone de l’iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d’énergie plus propres. Icône de pourcentage de batterie : iOS 16.1 active le pourcentage de batterie pour iPhone XR, 11, 12 mini et 13 mini. Apple a modifié l’indicateur de batterie afin qu’il ait désormais une icône dynamique lorsque le pourcentage est activé.

iOS 16.1 sera disponible pour tout iPhone capable d’exécuter iOS 16, y compris l’iPhone 8 et les versions ultérieures. La mise à jour sera disponible le 24 octobre. Une fois publiée, vous pourrez l’installer directement depuis l’application Paramètres sur votre iPhone.

Quelle nouvelle fonctionnalité d’iOS 16.1 êtes-vous le plus impatient d’essayer ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :