La marque Microsoft Office est (principalement) abandonnée au profit de Microsoft 365

Microsoft Office est peut-être l’une des marques les plus connues au monde, mais le géant du logiciel l’abandonne désormais presque entièrement au profit de Microsoft 365…

Microsoft a commencé son exercice de changement de marque en 2020, lorsqu’il a changé le nom de ses plans d’abonnement d’Office 365 à Microsoft 365.

Cependant, cela a laissé le nom Office en place à plusieurs endroits, notamment Office.com, l’application mobile Office et Office pour Windows. La société a annoncé que tout cela serait changé.

Dans les mois à venir, Office.com, l’application mobile Office et l’application Office pour Windows deviendront l’application Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau look et encore plus de fonctionnalités.

Les modifications commenceront à être déployées pour Office.com en novembre 2022. Ensuite, les modifications commenceront à être déployées pour l’application Office sur Windows et l’application mobile Office en janvier 2023.