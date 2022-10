Les applications Apple Music et Apple TV arriveront sur les PC Windows l’année prochaine, alors que l’application Windows 11 Photos intègre iCloud

Microsoft a annoncé aujourd’hui que les applications de bureau Apple TV et Apple Music seront disponibles sur les PC Windows l’année prochaine, téléchargeables sur le Microsoft Store. Les premiers aperçus bêta de ces applications seront bientôt lancés sur le Microsoft Store.

Le partenariat Apple s’étend également aux médias personnels, avec la nouvelle que l’application Windows 11 Photos ajoute l’intégration iCloud. Cela indique que les utilisateurs de Windows peuvent parcourir en douceur leur bibliothèque de photos iCloud dans l’application stock Windows Photos.

Sur une note connexe, plus tôt dans la journée, l’application Apple Music a été mise à la disposition des utilisateurs Xbox.

Auparavant, les utilisateurs de Windows pouvaient télécharger une copie de leurs photos iCloud à l’aide de l’application iCloud pour Windows. Cela simule une bibliothèque dans l’explorateur de fichiers. L’intégration dans l’application Photos offrira une expérience beaucoup plus riche, plus proche de l’expérience dont bénéficient les utilisateurs d’Apple avec iCloud Photos sur Mac. Une version bêta de cette intégration est disponible pour les membres du programme Windows Insider aujourd’hui, avec un lancement public à venir dans les prochains mois.

Les applications Apple TV et Apple Music dédiées n’étaient pas disponibles auparavant pour les PC. Pour Apple TV, Apple recommande actuellement aux utilisateurs de PC de visiter tv.apple.com dans un navigateur Web, qui est une application Web plutôt terrible pour accéder au contenu TV+. Les clients Apple Music peuvent utiliser music.apple.com ou subir les horreurs d’iTunes pour Windows.

Ces deux alternatives étaient inférieures à la normale. Les applications Apple Music et TV natives devraient offrir aux utilisateurs de Windows une expérience beaucoup plus agréable lorsqu’ils profitent du contenu original d’Apple Music et d’Apple TV+ sur leurs ordinateurs portables et de bureau.

Ces annonces poursuivent l’expansion des services de contenu d’Apple sur davantage de plates-formes, car Apple donne la priorité aux revenus d’abonnement plutôt qu’aux ventes de matériel. Dans le cas d’Apple TV, une plus grande disponibilité de la plate-forme est cruciale car Apple conclut des accords sportifs de grande envergure, tels que l’accord de diffusion exclusive de la Major League Soccer à partir de la saison 2023. Apple TV devrait également obtenir les droits de diffusion en continu de NFL Sunday Ticket.

