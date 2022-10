Steve Jobs AI figure dans une « interview » effrayante avec Joe Rogan AI – écoutez ici

Un épisode de podcast fantasmagorique présente une IA de Steve Jobs «interviewée» par une IA de Joe Rogan – et l’effet est fascinant, malgré les défauts…

Podcast.ai décrit le fonctionnement du processus.

Podcast.ai est un podcast hebdomadaire qui explore en profondeur un nouveau sujet, entièrement généré par l’intelligence artificielle. Les épisodes sont rendus à l’aide des voix ultra-réalistes de play.ht, et les transcriptions sont générées avec des modèles de langage affinés. Par exemple, l’épisode de Steve Jobs a été formé sur sa biographie et tous les enregistrements de lui que nous avons pu trouver en ligne afin que l’IA puisse le ramener à la vie avec précision.

L’entreprise explique pourquoi elle a choisi Steve comme premier « invité ».

Nous voulions repousser les limites de ce qui est possible dans la synthèse vocale de pointe actuelle, nous voulions créer un contenu qui puisse inspirer les autres à faire de même, et personne n’a autant inspiré et impacté le monde de la technologie que Steve Jobs, c’est pourquoi, dans le premier épisode, nous avons redonné vie à sa voix.