DisplayBuddy vous permet de contrôler la luminosité des écrans externes depuis votre Mac.

Lorsque vous utilisez votre Mac connecté à un écran Apple ou à un LG UltraFine (qui est officiellement pris en charge par Apple), modifier la luminosité de l’écran externe est aussi simple que de le faire sur l’écran de votre Mac. Cependant, la plupart des écrans tiers n’ont pas d’intégration macOS – mais c’est quelque chose que vous pouvez résoudre avec DisplayBuddy.

Ce que fait DisplayBuddy

Avec DisplayBuddy, les utilisateurs peuvent contrôler la luminosité des écrans externes directement depuis leur Mac. Cela indique que vous n’avez plus besoin d’accéder aux paramètres de votre moniteur pour régler la luminosité. L’outil est extrêmement utile pour ceux qui ont un affichage tiers.

Personnellement, j’ai un moniteur 4K de LG qui n’a pas d’intégration macOS. Par conséquent, la seule façon d’augmenter ou de diminuer sa luminosité est d’utiliser les boutons intégrés du moniteur. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est assez ennuyeux et loin d’être élégant et intuitif. Heureusement, DisplayBuddy fait fonctionner les commandes de luminosité dans macOS comme si j’utilisais un écran Apple.

DisplayBuddy n’est pas la première application de cette catégorie. En fait, j’ai utilisé un outil similaire dans le passé avec mon MacBook Pro 2017, mais il n’a jamais été mis à jour avec la prise en charge des Mac M1. La bonne nouvelle est que DisplayBuddy fonctionne non seulement avec les Mac Intel, mais aussi avec les Mac Apple Silicon.

Comment l’utiliser

Le configurer pour la première fois est super facile. En fait, tout ce que vous avez à faire est d’installer l’application et de l’ouvrir. Ensuite, cliquez simplement sur l’icône DisplayBuddy dans la barre de menus macOS pour régler la luminosité des écrans externes connectés à votre Mac. L’application s’appuie sur le protocole DDC-CI pour fonctionner. Dans certains cas, vous pouvez également régler le contraste et le volume d’un écran externe directement depuis DisplayBuddy.

Si vous voulez rendre les choses encore plus faciles, l’application vous permet d’utiliser les touches de luminosité du Magic Keyboard d’Apple (ou toute autre combinaison de touches que vous aimez) pour régler la luminosité et le volume. Les utilisateurs peuvent même définir des raccourcis personnalisés pour basculer entre les ports HDMI/Thunderbolt. DisplayBuddy a également une intégration avec les raccourcis Siri, vous pouvez donc créer différents préréglages et basculer entre eux en utilisant uniquement votre voix.

Essayez l’application

Lors de mes tests, l’application a vraiment fonctionné comme promis. Si vous voulez essayer DisplayBuddy, une licence individuelle pour l’application coûte 12,99 $. Il est également disponible dans le cadre de l’abonnement Setapp, qui vous permet d’essayer l’application gratuitement pendant 7 jours. Vous pouvez en savoir plus sur le site Web de l’application.

