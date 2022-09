macOS 13 Ventura beta 9 est maintenant disponible avant la sortie d’automne

macOS 13 Ventura beta 9 est enfin disponible pour les développeurs après qu’Apple a publié la version finale d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 le 12 septembre. La société vise à publier ce système d’exploitation le mois prochain aux côtés d’iPadOS 16.1. Voici les nouveautés de macOS Ventura.

macOS 13 Ventura se concentre principalement sur les fonctionnalités de continuité, telles que la possibilité de démarrer un Appel FaceTime sur Mac et passez en toute transparence à l’iPhone ou à l’iPad. Il existe également une mise à jour pour les bêta-testeurs publics.

Un autre excellent ajout à la version bêta de macOS 13 Ventura est le Fonction Stage Manager, qui est non seulement disponible sur l’iPad, mais aidera également les utilisateurs à organiser leurs flux de travail entre les applications et les fenêtres. Pour la première fois, ce système d’exploitation apporte également deux nouvelles applications de stock : L’horloge et Temps.

Avec macOS 13 Ventura beta 5, Apple a enfin corrigé l’un des bugs les plus gênants du cycle bêta : le centre de notification affiche à nouveau les notifications en temps réel.

Pour l’écosystème macOS 13 Ventura, qui est actuellement en test bêta, la collaboration est un autre mot important :

Avec messages , vous pouvez envoyer des invitations à collaborer afin que tous les membres d’un fil de discussion soient automatiquement ajoutés à la feuille de calcul du document ou au projet. Les utilisateurs pourront voir les modifications en temps réel et les développeurs pourront intégrer les expériences de collaboration de leur application avec Message et FaceTime ;

, vous pouvez envoyer des invitations à collaborer afin que tous les membres d’un fil de discussion soient automatiquement ajoutés à la feuille de calcul du document ou au projet. Les utilisateurs pourront voir les modifications en temps réel et les développeurs pourront intégrer les expériences de collaboration de leur application avec Message et FaceTime ; Avec Bibliothèque de photos de partage iCloud vous pouvez partager votre bibliothèque de photos avec votre famille et donner à chacun des autorisations égales pour ajouter, modifier, mettre en favori, légender et supprimer des photos

Safari reçoit également un peu d’amour avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration avec :

Groupes d’onglets partagés vous permet de partager un ensemble d’onglets avec des amis. Tout le monde peut ajouter ses propres onglets et voir la mise à jour du groupe d’onglets instantanément lorsque vous travaillez ensemble.

Outre macOS 13 Ventura beta 8, Apple a semé les betas 16.1 d’iOS et tvOS et 9.1 de watchOS.

