Une mise à jour UI 5.0 Beta 3 est mise en ligne pour le Samsung Galaxy S22

La série Samsung Galaxy S22 a commencé à recevoir la troisième version bêta de One UI 5.0. Et avec cette mise à jour bêta, la mise à jour stable d’Android 13 pour le Galaxy S22 est maintenant plus proche que jamais. Samsung a commencé à tester la mise à jour bêta au début du mois dernier et elle est maintenant considérablement améliorée et ne contient que moins de bugs mineurs. Cela indique que Samsung pourrait bientôt publier la version stable.

Une interface utilisateur 5.0 bêta 3 pour le modèle Galaxy S22 est disponible dans certaines parties de l’Europe, notamment en Pologne et en Allemagne. Il est disponible avec la version du firmware S901BXXU2ZVI9. Il pèse environ 1 Go mais il peut varier selon le modèle. La mise à jour a été remarquée pour la première fois par un utilisateur de Twitter @Vétrox360qui a partagé une série de vidéos présentant les changements.

La série Oppo Find X5 et le OnePlus 10 Pro sont deux téléphones qui disposent déjà d’Android 13 stable. Et il est prévu que la série Galaxy S22 rejoigne également la liste bientôt, peut-être dès la première moitié du mois prochain.

En parlant de changements, la troisième version bêta contient de nombreuses corrections de bugs, ce qui n’est pas une surprise car la mise à jour stable est presque proche. En plus des corrections de bugs, Samsung a ajouté la personnalisation de l’écran de verrouillage de style iOS et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Nouvelle fonction

Découvrez de nouvelles histoires immersives de style diaporama dans la Galerie.

Bugs qui ont été corrigés

Correction de problèmes avec l’ajout du widget Galerie à l’écran d’accueil

Le fond d’écran de l’écran de verrouillage peut maintenant être modifié directement en appuyant longuement sur l’écran de verrouillage

UX améliorée pour l’onglet Album en bas de l’application Galerie

L’option « Entretien de l’appareil> Optimisation automatique> Redémarrage automatique si nécessaire » est désormais définie sur « Désactivé » par défaut

Paramètres d’optimisation améliorés pour chaque mode et changement d’emplacement du menu (Paramètres> Fonctions utiles> Routine Bixby> Mode → Paramètres> Mode)

Correction de l’animation de retour à l’écran d’accueil

Correction du chevauchement des animations lors de la fermeture des dossiers

Correction du problème avec la fenêtre contextuelle d’arrêt du service IMS apparaissant après la mise à jour SW

Correction du problème empêchant de quitter l’application avec des gestes lors de l’exécution de plusieurs applications sur l’écran de verrouillage

Correction du problème de modification de la transparence du widget Calendrier

Correction du problème avec un très petit texte affiché sur les icônes de l’application

Comme il s’agit d’une mise à jour bêta de One UI 5, si vous avez opté pour le programme bêta sur vos téléphones Galaxy S22, vous obtiendrez bientôt la mise à jour OTA. Actuellement, la mise à jour est déployée en Allemagne et en Pologne. Il sera également disponible dans d’autres régions.

Pour vérifier manuellement la mise à jour, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour logicielle. Il affichera la mise à jour One UI 5.0 Beta 3 si elle est disponible. Appuyez sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la dernière version bêta. Avant la mise à niveau, assurez-vous de sauvegarder les données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

Vérifiez également :