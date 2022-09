Les développeurs créent des façons amusantes d’interagir avec l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro dans leurs applications

L’une des caractéristiques clés de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max est certainement Dynamic Island – une nouvelle zone interactive en haut de l’écran qui remplace l’encoche de l’iPhone. Dynamic Island fonctionne avec plusieurs API iOS par défaut. Cependant, certains développeurs profitent de la nouvelle fonctionnalité d’une manière différente et plus amusante.

Un exemple d’application tirant parti de Dynamic Island sous une forme différente est le jeu « Hit The Island », qui s’inspire du jeu classique Pong. Cependant, cette fois, le but est de frapper l’île dynamique avec les balles marquer des points. Pendant le jeu, plus de balles apparaissent simultanément sur l’écran et elles deviennent plus rapides.

Une fois qu’une balle touche l’île dynamique de l’iPhone, le jeu crée même une animation sympa autour d’elle. Mais si vous n’avez pas d’iPhone 14 Pro, ne vous inquiétez pas. Le jeu dispose également d’un mode de jeu prêt pour les modèles d’iPhone avec l’encoche traditionnelle.

Christian Selig, le développeur derrière le populaire client Reddit « Apollo », a également ajouté une interaction différente avec Dynamic Island à son application. Les utilisateurs peuvent activer une option pour voir un petit chat qui « traîne et fait des trucs mignons pendant que vous naviguez sur Reddit ». Le « Dynamic Island Zoo », comme le développeur appelle la nouvelle fonctionnalité, est personnalisable – vous pouvez donc choisir d’autres animaux comme un chien ou même un axolotl.

Toutes ces interactions me rappellent des applications amusantes qui ont été publiées dans le passé pour la Touch Bar sur le MacBook Pro. Les utilisateurs peuvent installer des applications Touch Bar pour jouer avec Nyan Cat, Pac Man et même un piano.

D’accord, je pense avoir trouvé la meilleure idée pour l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro. J’ai ajouté un chat qui vit là-haut comme un tamagotchi et qui traîne et fait des trucs mignons pendant que vous naviguez sur Reddit dans mon application (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E — Christian Selig (@ChristianSelig) 16 septembre 2022

En savoir plus sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

Dynamic Island combine le nouveau matériel de caméra TrueDepth, qui est séparé en deux découpes sur l’écran, en une seule fonctionnalité logicielle. Là, le système affiche des informations utiles telles que les alertes de mise au point, les notifications de batterie, les invites d’identification de visage et même certaines activités en direct telles que les commandes multimédias et la minuterie.

Avec iOS 16.1, qui arrive en octobre, les développeurs auront encore plus d’options pour mettre en œuvre les interactions Dynamic Island. Il convient de noter que les modèles réguliers d’iPhone 14 ont toujours l’encoche traditionnelle et n’ont pas l’île dynamique.

