Les coques les plus minimalistes pour iPhone 14 et 14 Pro de totallee maintenant disponibles

Totallee est le premier fabricant de coques ultra-fines qui offrent une protection quotidienne sans ajouter de volume. Totallee est l’antithèse des boîtiers volumineux et trop embellis. Tous ses étuis sont fins, élégants et sans marque. Si vous venez de recevoir votre nouvel iPhone 14 et que vous avez besoin d’une coque, voici 6 raisons pour lesquelles une coque Totallee peut être l’option parfaite pour vous.

Super fin (et léger)

Mesurant seulement 0,02-0,03″ et pesant seulement 0,01 oz, ce sont les étuis iPhone parfaits pour les personnes qui n’aiment pas les étuis en vrac. Totallee est l’étui Goldilocks, étant l’option intermédiaire parfaite entre le fait de ne pas avoir d’étui et de se contenter d’une alternative volumineuse. Ses coques sont disponibles en 7 couleurs : Frosted Clear, Frosted Black, Green, Navy Blue, Red, Clear (Hard), et son best-seller : Clear (Soft). Les options Clear sont parfaites si vous souhaitez protéger et montrer votre nouvel iPhone 14 en même temps.

Protection quotidienne

Ces coques aideront à garder votre iPhone 14/14 Pro comme neuf en le protégeant de l’usure quotidienne, des rayures et des chocs. Ils ajoutent une adhérence supplémentaire et comportent une «lèvre» saillante enveloppant le module de caméra pour le protéger lorsque vous posez votre téléphone. Le transparent (souple) est le boîtier le plus protecteur de sa gamme, étant fabriqué en TPU absorbant les chocs. Nous vous recommandons d’associer votre coque aux protections d’écran bord à bord de totallee pour un combo homogène mais très protecteur.

Sans marque

Vous ne trouverez aucun logo ou motif gênant sur aucun des étuis Totallee. Ils sont conçus pour être aussi élégants et minimalistes que possible et mettre en valeur la beauté de l’iPhone. Si ce que vous recherchez est minimal et dédié, totallee est le cas à obtenir.

Compatible avec la charge MagSafe

Vous pouvez utiliser MagSafe et le chargement sans fil sans avoir à retirer le boîtier. C’est un énorme avantage pratique que le boîtier Totallee a par rapport à certaines alternatives encombrantes qui n’ont pas de MagSafe intégré.

Garantie de 2 ans

Chaque coque est couverte par une garantie de 2 ans. Si vous laissez tomber et endommagez votre étui ou si quelque chose d’autre se produit, ils vous enverront un étui de remplacement, sans poser de questions. La garantie de remboursement de l’entreprise permet également d’acheter un étui sans risque pour voir s’il vous convient (vous avez toujours la possibilité de le retourner et d’obtenir un remboursement).

1% à la charité

Totallee fait don de 1 % de toutes les ventes à des organisations caritatives travaillant en première ligne pour aider à mettre fin à la crise des sans-abrisme.

Tous les cas totallee coûtent 39 $ et les commandes de plus de 50 $ sont expédiées gratuitement.

