Windows 11 22000.978 (KB5017328) résout le problème du casque audio Bluetooth et plus encore

C’est le deuxième mardi du mois et Microsoft a publié la mise à jour de sécurité pour Windows 11. La version de ce mois-ci porte le numéro de version de Windows 11 22000.978. Comme il s’agit d’une version de sécurité, elle est accessible à tous. La nouvelle version apporte quelques correctifs à Windows 11 et améliore l’expérience globale du système. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à jour.

Microsoft propose la nouvelle mise à niveau de Windows 11 avec le numéro de version du logiciel 22000.978 (KB5017328). Tout comme les versions précédentes, il s’agit d’une petite mise à niveau pesant seulement 412 Mo sur les systèmes basés sur ARM64 et 302 Mo sur les systèmes basés sur x64. Et vous pouvez l’installer manuellement si vous le souhaitez, rendez-vous sur cette page pour télécharger la mise à jour incrémentielle.

En passant aux modifications, la nouvelle mise à jour résout le problème des imprimantes USB, vous pouvez redémarrer votre appareil pour que l’imprimante fonctionne à nouveau, la mise à jour corrige également le problème du casque audio Bluetooth et le problème de la boîte de dialogue Microsoft Edge IE. Dans la vidéo de sortie, Microsoft confirme que les utilisateurs de Windows 11 SE peuvent désormais télécharger des applications à partir de la boutique Microsoft sans problèmes de confiance des applications. Outre les correctifs susmentionnés, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité de mise à jour.

Résout un problème connu qui affecte les comptes Microsoft (MSA). La boîte de dialogue Web que vous utilisez pour vous connecter ou vous déconnecter peut ne pas s’afficher. Ce problème se produit sur les appareils sur lesquels KB5016691 est installé.

Résout les problèmes de sécurité de votre système d’exploitation Windows.

Windows 11 22000.978 (KB5017328) Mise à jour – Améliorations

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5016691 (publié le 25 août 2022) et résout également les problèmes suivants :

Maintenant, si votre ordinateur fonctionne sur le système d’exploitation Windows 11, vous recevrez bientôt cette mise à jour, si vous rencontrez l’un des problèmes répertoriés ci-dessus, mettez à jour cette version. Il est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs, cette version est en cours de diffusion, vous pouvez simplement ouvrir l’application Paramètres, puis vous diriger vers la mise à jour Windows, cliquez sur Rechercher les mises à jour au cas où il ne vous montrerait pas de nouvelles mises à jour, une fois que vous voir la mise à jour, cliquez sur télécharger et installer. C’est ça.

