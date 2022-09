7 meilleurs véhicules à utiliser à Saints Row 2022 (liste des véhicules de Saints Row)

Saints Row est sorti récemment et fait l’actualité pour plusieurs raisons. Maintenant, quelle que soit votre opinion sur le jeu, il faut noter que les véhicules du jeu sont assez intéressants. Les véhicules sont l’une des parties importantes du jeu. Ici, nous partagerons la liste des meilleurs véhicules de Saints Row 2022 et également où les trouver dans le jeu.

Pourquoi voudriez-vous connaître les meilleures voitures de Saints Row ? Eh bien, peut-être voulez-vous simplement naviguer ou peut-être avez-vous besoin de la voiture pour accomplir une mission particulière. Savoir à l’avance quel véhicule conviendra à votre mission est un facteur essentiel. Parfois, vous devez également savoir où vous pouvez obtenir un véhicule particulier pour éviter de perdre beaucoup de temps à chercher le véhicule. Sans perdre de temps, jetons un coup d’œil à la liste des meilleurs véhicules de Saint Row.

Meilleurs véhicules à Saints Row 2022

Saints Row propose un grand nombre de véhicules parmi lesquels choisir. Il peut s’agir de voitures, de camions, de vélos et même de chars. Parce que votre garage en jeu vous limite à un nombre spécifique de voitures à stocker, il est préférable de toujours choisir les meilleures. Voici les meilleurs véhicules dont vous avez besoin à Saints Row.

Éthel

L’Ethel dans Saints Row est un véhicule qui est apparu dans Saints Row 2. Si vous êtes quelqu’un qui aime rouler sur les routes dans une voiture qui est sortie des années 70, l’Ethel est parfaite. Le style de carrosserie classique parle beaucoup. L’une des caractéristiques intéressantes de cette voiture dans le jeu est qu’elle a une direction en crabe. Cette fonctionnalité vous permet de faire glisser facilement votre voiture tout en vous garant en parallèle dans les rues ou sur le trottoir.

Voici les spécifications de l’Ethel.

Classe de véhicule Classique Des places 2 Vitesse maximale 62 Performance 52 Durabilité 40 Hors route 30

Vous pouvez trouver la voiture dans Marina Est et Marina Ouest. Par ailleurs, vous pouvez déverrouiller l’édition Saints de la voiture après avoir terminé la mission principale Drawing Heat.

Fer De Lance

Vous voulez une voiture rapide? La Fur De Lance doit être votre choix. Maintenant, quand vous regardez la voiture, cela ressemble à un mélange de Lykan Hyperspot et d’une Ferrari Enzo. Cette voiture a fait son apparition dans Saints Row 1. La capacité caractéristique de cette voiture est qu’elle peut sauter et sauter par-dessus d’autres voitures. Fonctionne très bien, surtout si vous êtes coincé dans la circulation.

Voici les spécifications de Fur De Lance :

Classe de véhicule Des sports Des places 2 Vitesse maximale 85 Performance 75 Durabilité 35 Hors route dix

La Fur De lance se trouve près de la maison de fantaisie à Mont Vista.

Gibraltar

Jusqu’à présent, nous avons vu des classiques et des voitures de sport. Maintenant, ces voitures ne fonctionnent pas bien dans les sections hors route de la carte. Alors, voici un SUV appelé Gibraltar. Il a un look de crossover traditionnel similaire au Mazda CX-3 réel. La capacité spéciale de ce SUV est la direction en crabe. Vous pouvez diriger les roues avant et arrière pour vous garer dans des espaces restreints ou changer facilement de poignée en toute simplicité.

Jetez un œil aux spécifications de Gibraltar.

Classe de véhicule VUS Des places 4 Vitesse maximale 72 Performance 63 Durabilité 40 Hors route 60

Le véhicule peut être trouvé dans les régions les plus proches de la carte.

Titan

Envie d’un véhicule durable ? Vous devez attraper le Titan. Il s’agit d’une camionnette blindée, ce qui indique que vous pouvez rester en sécurité à l’intérieur et en même temps l’utiliser comme un bélier pour écraser les véhicules venant en sens inverse. Le seul inconvénient du Titan est sa vitesse. Avant d’essayer de s’éloigner dans le Titan, il est recommandé de conduire la voiture et de se faire une idée de sa maniabilité et de ses performances. Le Titan était également présent dans Saints Row 1, 2, 4 et The Third.

Consultez les spécifications du Titan.

Classe de véhicule Van Des places 2 Vitesse maximale 65 Performance 45 Durabilité 70 Hors route 30

Vous pouvez trouver ce camion blindé près du banques et casinos autour de la carte.

Estrada

Assez de véhicules à quatre roues. Voici un vélo sur lequel vous pouvez sauter pour parcourir Santo Illeso. Le vélo ressemble au vrai croiseur Harley Davidson XLH. Lorsque vous roulez sur l’Estrada, vous pourrez facilement laisser une longue traînée de dégâts qui empêche les flics de vous suivre. Vous pouvez également effectuer un wheelie avec le vélo. Le vélo était présent dans Saints Row 2 et plus.

Jetez un œil aux spécifications d’Estrade

Classe de véhicule Moto Des places 2 Vitesse maximale 72 Performance 60 Durabilité 34 Hors route 42

L’Estrada se trouve près de la poste de police et parfois près des brasseries de bière.

Bullpup

Le Bullpup est un excellent véhicule lorsque vous voulez vous amuser en tout-terrain. Ses énormes pneus l’aident à rouler facilement sur les terrains désertiques les plus difficiles. Le Bullpup ressemble à un Bobcat qui a été soulevé avec de gros pneus. La capacité du Bullpup est qu’il peut facilement sauter par-dessus tous les obstacles. Cela fonctionne très bien lorsque vous êtes en tout-terrain.

Voici ce que contient le Bullpup :

Classe de véhicule Hors route Des places 1 Vitesse maximale 70 Performance 62 Durabilité 40 Hors route 80

Comme il s’agit d’un véhicule du désert, vous pouvez facilement trouver le Bullpup autour du partie sud du désert de Rojas.

Pacificateur

Sonne comme une arme que vous utiliseriez pour éliminer vos ennemis, le Peacemaker à Saints Row est une berline. Une très berline en plus. Si vous le regardez de loin, il ressemble à l’intercepteur Ford Taurus. Avec le Peacemaker, vous pourrez écraser et détruire vos ennemis ou toute autre personne qui vous poursuit. La capacité s’appelle Kneecappers et vous pouvez facilement comprendre ce qui arrive à vos ennemis.

Classe de véhicule Sedan Des places 4 Vitesse maximale 75 Performance 65 Durabilité 45 Hors route 80

Le Pacificateur se trouve dans le Régions nord et sud de Lakeshore et est principalement utilisé par la police de Santo Ileso.

Ce sont les meilleurs véhicules dont vous avez besoin pour conduire dans Saints Row 2022. Bien sûr, il y a un bon nombre de véhicules dans le jeu, mais ce sont de loin les meilleures voitures dont vous avez besoin pour presque toutes les missions. Si vous avez d’autres véhicules en tête qui, selon vous, doivent être ajoutés à la liste, n’hésitez pas à les ajouter sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :