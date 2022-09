Les résultats de Geekbench montrent à quel point la puce A16 de l’iPhone 14 Pro est vraiment plus rapide

Les modèles iPhone 14 Pro sont les seuls produits Apple à être équipés de la nouvelle puce A16 Bionic. Alors qu’Apple affirmait qu’il était 40 % plus rapide que la concurrence, il est important de voir comment il se compare vraiment à son prédécesseur, le puissant A15 Bionic. Nous connaissons maintenant la différence entre les deux puces en silicium Apple.

Selon les scores de Geekbench 5, l’iPhone 14 Pro a un score monocœur de 1 879, tandis qu’il a un score multicœur de 4 664. Par rapport au test de référence de l’iPhone 13 Pro, le prédécesseur de l’iPhone 14 Pro a un score monocœur de 1 797 et un score multicœur de 4 659.

Avec ce test, nous savons que la puce A16 Bionic est 10 % plus rapide en un seul cœur par rapport à son modèle précédent, alors qu’il n’y a pratiquement aucune différence avec la partie multicœur.

Voici comment Apple a décrit le processeur de l’iPhone 14 Pro lors de sa présentation lors de la keynote :

Avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs à haut rendementle nouveau processeur 6 cœurs est jusqu’à 40 % plus rapide que la concurrence et gère facilement les charges de travail exigeantes. A16 Bionic dispose d’un GPU 5 cœurs accéléré avec 50 % de bande passante mémoire en plus – parfait pour les jeux et applications gourmands en graphismes – et un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs capable de presque 17 billions d’opérations par seconde. Utilisant la meilleure architecture de fusion d’Apple pour combiner performances et économies d’énergie, la puce offre plus de performances avec une fraction de la puissance par rapport à la concurrence.