AirBox Go est le couteau suisse des chargeurs sans fil portables pour iPhone, Apple Watch, AirPods

Que faut-il pour être le couteau suisse des chargeurs sans fil portables aujourd’hui ? Gagner ce titre nécessite un moyen de recharger votre iPhone, Apple Watch et AirPods sans ressembler à un couteau suisse ouvert. Entrez AirBox Go de Momax, une capsule de chargement autoproclamée avec une grosse batterie et USB-C. Ce qui ressemble à une batterie portable ordinaire cache en réalité beaucoup de choses à l’intérieur.

Chargeur portable sans fil

En un coup d’œil, AirBox Go ressemble vraiment à votre batterie portable ordinaire avec des choix de conception intéressants. Il est principalement blanc avec un accent argenté, dispose d’un USB-C et de voyants d’état de charge, et il y a une sangle de transport qui signale la portabilité.

AirBox Go propose une alimentation de 25 W et utilise une batterie de 10 000 mAh pour stocker tout ce jus. Momax affirme que sa capsule de batterie peut charger votre iPhone, Apple Watch et AirPods. Pourtant, vous pourriez être sceptique quant au fait que tout ce chargement puisse se produire simultanément lors de la première inspection. Ensuite, vous apprendrez comment cette capsule de batterie réussit à être un excellent chargeur sans fil portable.

MagSafe pour iPhone

AirBox Go est conçu pour charger sans fil l’iPhone 12 et au-delà avec son chargeur officiel MagSafe. Il s’agit de la grande zone circulaire avec un aimant intégré qui permet à votre iPhone de s’enclencher sans se soucier du bon alignement pour le chargement sans fil.

MagSafe est une grande amélioration de l’expérience de charge sans fil, et l’intégration de la technologie avec un chargeur sans fil portable est idéale. Votre iPhone s’enclenche et tient magnétiquement. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’obtenir une charge sans fil optimale. Connectez-le simplement et oubliez-le.

Station d’accueil Apple Watch

Ensuite, il y a la rondelle de chargement Apple Watch familière, posée au sommet de la capsule de chargement comme vous vous en doutez. Mais attendez, il est également réglable afin que vous puissiez ancrer votre Apple Watch sans enrouler certains modèles de bande autour de la batterie. Pour moi, c’était le premier moment de « Whoa, Momax a réfléchi à cette chose, n’est-ce pas? »

Compartiment AirPods

Le prochain moment de surprise concerne la charge des AirPods. Comment chargez-vous exactement vos AirPods avec cette capsule de batterie, et pourquoi s’appelle-t-elle de toute façon une capsule ? J’ai supposé que vous étiez chargé avec l’adaptateur MagSafe (parce que vous le pouvez) lorsque vous ne chargez pas l’iPhone ou avec un câble USB-C vers Lightning (parce que vous le pouvez également). La méthode réellement prévue est très intelligente et bien plus cool.

AirBox Go a ce panneau argenté sur la batterie autrement entièrement blanche, et ce n’est pas seulement un choix de conception Momax. Le bit argenté est en fait une porte secrète qui se soulève pour révéler un compartiment caché pour charger sans fil les AirPods.

Il y a même une ouverture mince dans le panneau qui s’aligne avec le voyant d’état de charge sur le boîtier des AirPods. Cela vous permet de savoir quand le boîtier et les AirPods sont activement chargés ainsi que lorsque la charge est terminée.

C’est à la fois fantaisiste et pratique. Je ne me sentirais pas bien d’utiliser la sangle pour transporter la capsule de batterie avec un téléphone ou une montre attachée. Pendant ce temps, vous pouvez totalement ranger vos AirPods dans la baie de chargement et saisir la batterie par la sangle avec les mains pleines. J’ai testé ce compartiment avec mon étui de chargement AirPods Pro. Momax le dimensionne pour fonctionner également avec les boîtiers AirPods (troisième génération).

Entrée/sortie USB-C

Enfin, AirBox Go dispose d’un port USB-C pour recharger la capsule de batterie. Momax vous permet également d’utiliser ce port USB-C pour charger un autre appareil lorsque vous n’utilisez pas le chargeur MagSafe pour iPhone. L’alimentation USB-C est un incontournable pour les batteries portables modernes maintenant qu’elle se trouve sur presque tous nos appareils.

Le port USB-C pour la recharge est également l’endroit où j’ai eu mon troisième moment «wow» avec AirBox Go. Momax a conçu cette capsule de batterie pour que vous puissiez facilement recharger vos appareils mobiles lors de vos déplacements, et c’est parfait pour cela ! Mais il y a aussi un hack de vie à découvrir.

AirBox Go est également un excellent chargeur de voyage pour alimenter des appareils pendant la nuit ! Avec un seul câble USB-C et un seul adaptateur secteur, vous disposez d’un appareil compact pour recharger votre iPhone, Apple Watch et AirPods pendant la nuit. De plus, la batterie de 10 000 mAh à l’intérieur sera également prête à l’emploi.

Obtenez votre capsule de batterie AirBox Go

Momax AirBox Go est une fantastique solution de charge moderne à avoir dans votre boîte à outils de chargeur sans fil portable. Les dernières technologies telles que MagSafe et USB-C valent la peine d’être envisagées, et la considération réfléchie de la flexibilité du chargeur Apple Watch et du compartiment de rangement AirPods en font une capsule de batterie incontournable. Momax apportera bientôt AirBox Go à Kickstarter, et vous pouvez devenir un contributeur antérieur et mettre la main sur vous-même en suivant le projet.

