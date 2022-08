Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro proposerait à nouveau un nouveau chargeur de 30 W, très probablement un connecteur USB-C vers Lightning

Une semaine avant l’annonce de l’iPhone 14 Pro, une rumeur suggère que ce smartphone comportera un nouveau chargeur 30W – doublant un rapport précédent sur un chargeur GaN 30W à venir sur les iPhones d’Apple.

Cette fois, l’utilisateur de Twitter Duan Ruiqui a un bilan mitigé sur les fuites d’Apple, a publié que la série iPhone 14 Pro pourrait utiliser une puissance de charge de 30 W en raison d’une marque de chargeur qui a commencé à envoyer « de nouveaux produits de chargeur aux médias, et elle fera de la publicité dans la vidéo d’expérience de l’iPhone 14 séries.

Il dit également que le « câble de données fourni par le fabricant du chargeur est toujours l’interface Lightning », car Apple prévoit de changer le port en USB-C en 2023 avec l’iPhone 15.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un chargeur 30 W plus rapide pour l’iPhone 14 Pro. En mars, l’analyste Ming-Chi Actu a publié que « Apple pourrait sortir son prochain chargeur GaN en 2022, qui prend en charge environ 30 W et a une nouvelle conception de design (form factor) ».

Bien que la société ait publié de nouvelles options de chargeur GaN 35 W pour le MacBook Air M2 repensé, il ne serait pas surprenant que l’iPhone 14 Pro prenne en charge des capacités de charge plus rapides, car de nombreux fabricants de smartphones offrent un temps de charge ultra-rapide.

L’utilisateur de Twitter Kioriku, qui a correctement prédit que l’iPhone 13 serait déverrouillé uniquement avec les yeux de l’utilisateur tout en portant un masque, pense également que le prochain iPhone prendra en charge une charge de 30 W pour « 30 W ou plus de briques pour le premier bit d’un cycle de charge », puis « descend à 27-25W. »

Le premier chargeur GaN d’Apple a été annoncé l’année dernière. Il s’agit de l’adaptateur secteur USB-C de 140 W pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Cette technologie GaN permet des chargeurs plus petits, plus légers et plus économes en énergie que les chargeurs à base de silicium.

Cela dit, même si un chargeur plus puissant et plus efficace semble être un bon plan, il est également frustrant qu’Apple modifie presque chaque année la pleine capacité de ses adaptateurs. L’iPhone 11 Pro a pris en charge un chargeur 18W, le 12 Pro, un nouvel adaptateur 20W, et maintenant on dit un chargeur GaN 30W, que les gens – bien sûr – devront acheter de manière autonome.

