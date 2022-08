Discover annonce une remise en argent de 5 % avec Apple Pay pour le trimestre des fêtes

Discover a partagé les détails de son bonus d’octobre-décembre, ouvrant l’augmentation notable des remises en argent à d’innombrables détaillants de plus que d’habitude. Lisez la suite pour tous les détails sur le bonus de 5% de remise en argent Apple Pay de Discover.

Discover a partagé la nouvelle avec ses clients dans un e-mail et sur sa page de destination du calendrier de remise en argent. Amazon a souvent été l’un des détaillants impliqués dans le retour de 5 % pour le trimestre des fêtes (et l’est toujours cette année) avec un autre détaillant ou une autre catégorie de détaillants.

Mais cette fois, Discover offre une remise en argent de 5 % pour tous les achats Apple Pay (Google Pay, Samsung Pay et Garmin Pay également), ce qui facilite plus que jamais l’obtention de ces économies.

Découvrez les détails de la remise en argent Apple Pay de 5 %

Comme d’habitude, il y a une limite pour la promotion du trimestre des fêtes : 5 % de remise sur les achats jusqu’à 1 500 $ (potentiel de remise en argent de 75 $)

Crédit de relevé supplémentaire de 10 $ pour un achat d’au moins 100 $ avec Apple Pay dans la fenêtre d’octobre à décembre

Cela indique que les clients peuvent obtenir un total de 85 $ remise en argent avec la promotion Discover

Connectez-vous à votre compte Discover pour activer le bonus Apple Pay/Amazon

Si vous n’avez pas encore de carte Discover, vous pouvez obtenir un supplément de 100 $ avec ce lien lorsque vous effectuez un achat dans les trois premiers mois suivant l’obtention de votre carte.

Voici les petits caractères de la promotion de 5 % de remise en argent Apple Pay et Amazon :

« Activez pour gagner un bonus de remise en argent de 5 % sur Amazon․com et les portefeuilles numériques du 01/10/22 (ou de la date à laquelle vous activez 5 %, selon la date la plus tardive) jusqu’au 31/12/22, sur un maximum de 1 500 $ d’achats. Les achats Amazon․com incluent ceux effectués via la caisse Amazon․com, comme les téléchargements numériques, les cartes-cadeaux Amazon․com, les commandes Amazon Fresh, les offres locales Amazon, les abonnements Amazon Prime et les articles vendus par des marchands tiers via le marché Amazon․com. Comprend également en magasin sur Amazon Go, Amazon Bookstore et Amazon 4-Star. Amazon n’est pas un sponsor de cette promotion. Amazon, le logo Amazon․com, le logo souriant et toutes les marques associées sont des marques commerciales d’Amazon․com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les achats du portefeuille numérique incluent ceux effectués en ligne et en magasin avec votre smartphone, tablette ou accessoire portable. Les portefeuilles éligibles incluent Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et Garmin Pay. L’utilisation de portefeuilles numériques pour effectuer des achats sur Amazon․com ne rapportera qu’un total de 5 %. Les marchands répertoriés ne parrainent ou ne sont en aucun cas affiliés à ce programme. »

