Apple célèbre le US National Park Service avec des dons Apple Pay, du contenu organisé, etc.

Apple a annoncé de nouvelles façons de soutenir la United States National Park Foundation cette année. À partir du 8 août, la société versera 10 $ pour chaque achat Apple Pay effectué sur Apple.com, dans l’application Apple Store et dans les magasins de détail Apple…

Apple en a fait l’annonce dans un communiqué de presse publié lundi matin. Le PDG Tim Cook a expliqué qu’Apple est « fier de s’associer aux organisations et aux communautés » qui se consacrent au US National Park Service :

« Chaque fois que je visite nos parcs nationaux – comme je l’ai fait récemment à Yosemite et Glacier – je ressens un sentiment d’admiration, de tranquillité et de révérence tranquille que seule la nature peut inspirer », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous sommes fiers de nous associer aux organisations et aux communautés qui entretiennent nos parcs, nous renseignent sur leur histoire et les partagent avec le monde. Ces trésors méritent d’être protégés, aujourd’hui et pour toutes les générations à venir.

« Les parcs nationaux américains sont un cadeau que nous partageons », a déclaré Will Shafroth, président et chef de la direction de la National Park Foundation. « Le partenariat et l’engagement généreux d’Apple contribuent à garantir que tout le monde se voit dans les parcs nationaux et se sente le bienvenu dans ces lieux qui nous appartiennent à tous. »