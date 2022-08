Foxconn d’Apple va investir davantage au Vietnam pour diversifier et stimuler la production

Le fournisseur Apple Foxconn s’est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires dans le nord du Vietnam pour diversifier et stimuler la production. La société va agrandir ses installations dans le pays, selon un rapport des médias d’État.

Comme repéré par Reuters (via Tuoi Tre un journal), La nouvelle usine de Foxconn générera 30 000 emplois locaux. Cela vient après qu’un rapport ait indiqué que la société avait commencé à tester la production de l’Apple Watch dans la région.

Foxconn, qui est à Bac Giang depuis 15 ans, a déplacé une partie de sa production d’iPad et d’AirPods dans le parc industriel de Quang Chau de Bac Giang, a rapporté Tuoi Tre. Il n’a pas précisé quel type de produits seraient fabriqués dans la nouvelle usine ni sa capacité. Le gouvernement vietnamien a déclaré l’année dernière que Foxconn avait investi 1,5 milliard de dollars dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Ce rapport montre l’importance pour Foxconn – et Apple – de diversifier la production hors de Chine. Avec la pandémie et les récentes fermetures dans le pays, avoir plus d’options pour produire ses produits est essentiel pour éviter les contraintes d’approvisionnement, tout en contribuant à faire baisser les prix pour Apple.

En mai, le le journal Wall Street a rapporté qu’Apple avait avancé ses plans d’expansion de la fabrication en dehors de la Chine, ce qui résonne également avec l’histoire d’aujourd’hui, car la grande majorité de la fabrication d’Apple a lieu en Chine, dans les installations de Foxconn et Pegatron.

Netcost-security.fr a rendu compte au cours de ces années de la question de la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine et de la manière dont l’entreprise a tenté de diversifier sa production dans d’autres pays. Mon collègue Benjamin Mayo écrivait il y a quelques mois :

La Chine est également risquée sur le plan géopolitique. Ses affrontements en cours avec les États-Unis sur le commerce sont également problématiques. Cependant, il est difficile pour tout autre pays de rivaliser, car seule la Chine est assez grande pour répondre aux énormes besoins de commande d’Apple. Il est difficile de trouver ailleurs de la main-d’œuvre qualifiée et bon marché. La transition vers des pôles de production alternatifs comme l’Inde ou le Vietnam sera lente et progressive. Pour Apple, cela indique que la chaîne d’approvisionnement des nouveaux produits (comme le casque AR) sera probablement principalement basée en dehors de la Chine.

Combien de temps pensez-vous qu’il faudra à Apple pour moins dépendre de la Chine et diversifier sa chaîne d’approvisionnement vers d’autres pays ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :