L’argument du retour au bureau d’Apple rejeté par Apple Together alors qu’il demande de la flexibilité

La dernière politique de retour au bureau d’Apple est opposée par Apple Together, qui rejette l’argument du PDG Tim Cook selon lequel la collaboration en personne est essentielle pour un travail efficace. Le groupe souligne que la valorisation d’Apple a doublé pendant la pandémie, alors que la plupart des employés des entreprises travaillaient à domicile.

Le groupe a lancé une pétition réclamant une approche plus souple, mais ne dévoile pas pour le moment les noms des signataires par crainte de représailles des RH…

Arrière plan

La pandémie a vu Apple autoriser la plupart de ses employés à travailler temporairement à domicile. À l’époque, en mars 2020, personne n’aurait pu prédire combien de temps cela resterait le cas – encore moins Apple. La société a annoncé puis annulé une série de dates de retour au bureau prévues pas moins de cinq fois.

Après qu’un nombre important d’employés aient exprimé le souhait de continuer à travailler à distance de manière permanente, l’entreprise a initialement adopté une position intransigeante. L’opposition continue, y compris la démission de certains employés sur la question, a vu Apple réviser à deux reprises sa politique pour permettre un peu plus de flexibilité.

Le premier changement consistait à autoriser jusqu’à quatre semaines de travail à distance à temps plein chaque année. La seconde consistait à spécifier deux jours plutôt que trois, permettant au troisième jour de travail en entreprise d’être convenu par chaque équipe.

Cependant, la position d’Apple offre moins de flexibilité que de nombreux autres géants de la technologie, dont les politiques vont du travail à distance illimité au travail au bureau deux jours par semaine. Les ingénieurs en logiciel, en particulier, ont déclaré être plus productifs lorsqu’ils travaillaient à domicile. Malgré la flexibilité offrant apparemment un gagnant-gagnant pour Apple et ses employés, la société n’a offert aucune autre concession.

La dernière date limite pour retourner au bureau trois jours par semaine est le 5 septembre.

L’argument du retour au bureau d’Apple rejeté

Un certain nombre d’employés qui se sont regroupés sous le nom d’Apple Together ont maintenant lancé une pétition appelant à une plus grande flexibilité.

La Financial Times rapporte que la pétition a été lancée hier.

Les employés d’Apple repoussent l’appel du fabricant d’iPhone pour que les travailleurs retournent au bureau le mois prochain, arguant qu’ils ont montré qu’ils pouvaient effectuer un « travail exceptionnel » pendant plus de deux ans d’arrangements flexibles. Apple ensemble […] a commencé dimanche à faire circuler une pétition en interne, réclamant « un travail flexible sur le lieu ».

Le groupe s’oppose à une politique générale à l’échelle de l’entreprise et affirme que de nombreux employés sont à la fois plus heureux et plus productifs avec une plus grande flexibilité. Les raisons vont d’avoir plus de temps calme et ininterrompu à consacrer à un travail concentré comme l’écriture de logiciels, à avoir plus d’énergie et d’enthousiasme pour le travail sans un trajet aller-retour de deux heures.

Apple Together dit qu’il ne publiera pas, à ce stade, les noms des signataires de la pétition par crainte de représailles.

« À ce stade, nous ne divulguerons aucun nom spécifique d’individus publiquement ou à la direction exécutive pour protéger nos collègues, en particulier à la lumière de l’éclatement des syndicats de détail et des récents rapports d’allégations de représailles de la part des RH », a déclaré cette personne.

Un certain nombre de femmes qui ont demandé l’aide des RH ont récemment déclaré que l’entreprise n’avait pas résolu le problème, mais avait plutôt exercé des représailles contre elles.

La prise de Netcost-security.fr

Apple soutient depuis longtemps que les discussions fortuites entre employés travaillant sur différents projets ont abouti à des idées qui aident l’entreprise à innover. C’était la clé de l’enthousiasme de Steve Jobs pour la conception circulaire du campus Apple Park.

Les employés, cependant, disent que même si cela était vrai lorsque l’entreprise était beaucoup plus petite, c’est aujourd’hui un mythe. Apple travaille dans un environnement cloisonné dans lequel il est souvent interdit au personnel de discuter de la nature du travail avec des collègues en dehors de leurs propres équipes. En effet, le cloisonnement strict au sein des équipes indique qu’elles peuvent avoir une connaissance limitée de ce sur quoi elles travaillent.

Lorsque vos employés vous disent qu’ils sont plus productifs lorsqu’ils travaillent à distance et que leurs supérieurs hiérarchiques sont d’accord, il semblerait logique de reconnaître qu’il n’existe pas de politique unique. Sans plus de flexibilité, Apple risque de nuire au moral et de perdre davantage de talents.

