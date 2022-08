Apple met à jour Safari 15.6.1 avec des correctifs de sécurité pour les utilisateurs de macOS Big Sur et Catalina

Apple a publié cette semaine iOS 15.6.1 et macOS Monterey 12.5.1, tous deux avec des améliorations de sécurité. Et pour apporter ces améliorations de sécurité à encore plus d’utilisateurs, la société a publié aujourd’hui Safari 15.6.1 pour les Mac exécutant macOS Big Sur et macOS Catalina.

La mise à jour ne contient aucune nouvelle fonctionnalité ni modification majeure. Au lieu de cela, il corrige un exploit dans WebKit (le moteur Web de Safari) qui pourrait conduire à l’exécution de code arbitraire. Ce correctif était déjà disponible pour les utilisateurs qui ont mis à jour leur Mac vers macOS Monterey 12.5.1.

Cependant, les utilisateurs de Mac plus anciens qui ne peuvent pas exécuter la dernière version de macOS ont désormais accès aux mêmes correctifs de sécurité dans Safari.

Voici ce que dit Apple à propos de la mise à jour sur son site Web :

Disponible pour : macOS Big Sur et macOS Catalina Conséquence : le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Apple a attribué le correctif de l’exploit WebKit à un chercheur anonyme.

Safari 16 bientôt disponible sur les anciennes versions de macOS

Avec macOS Ventura, qui est désormais disponible pour les développeurs et les utilisateurs bêta, Apple a annoncé Safari 16 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. La nouvelle version de Safari répond à l’une des principales plaintes des développeurs Web concernant le navigateur Web d’Apple, à savoir le manque de notifications push Web. Cela indique que les sites Web et les applications Web peuvent désormais envoyer des notifications aux utilisateurs même lorsque Safari est fermé.

Les autres nouvelles fonctionnalités de Safari 16 incluent le groupe d’onglets partagés, l’édition de mots de passe forts, le CSS amélioré et les clés de passe – une nouvelle façon de s’authentifier sur les sites Web avec Touch ID sans avoir à créer un mot de passe traditionnel.

Safari 16 sera également disponible pour les utilisateurs de macOS Monterey et macOS Big Sur plus tard cette année, une fois qu’Apple aura rendu public macOS Ventura. Les développeurs et les utilisateurs invités peuvent désormais essayer la version bêta de Safari 16 pour les anciennes versions de macOS.

Quant à la mise à jour Safari 15.6.1, elle est désormais disponible via le menu Mise à jour logicielle de l’application Préférences système.

