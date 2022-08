Les craintes d’invasion de Taïwan grandissent après que la Chine a répété le blocus, mais aucune menace imminente

Les inquiétudes quant à la possibilité d’une invasion de Taïwan par la Chine ont augmenté, à mesure que de plus en plus de détails ont été révélés sur la position de Pékin.

La principale préoccupation, bien sûr, est la sécurité et les droits de l’homme des résidents taïwanais, mais la situation peut également perturber considérablement la production des produits Apple…

Arrière plan

Nous avons signalé plus tôt cette semaine que Pelosi avait rencontré le fabricant de puces Apple TSMC lors de sa visite, et il est apparu plus tard qu’elle avait également rencontré l’assembleur d’iPhone Pegatron.

Une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, visait à montrer le support américain à un moment où les inquiétudes concernant une éventuelle invasion par la Chine sont croissantes. Il a été conçu pour signaler à Pékin que les États-Unis sont sérieux dans leur engagement juridique à aider Taïwan à se défendre contre toute attaque militaire de la Chine.

Cependant, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la visite était plus susceptible de provoquer la Chine que de la dissuader, et il est devenu de plus en plus clair que c’est effectivement le cas. Cela a provoqué des exercices militaires par la Chine, ainsi que des perturbations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Les craintes d’une invasion de Taïwan grandissent

Il est maintenant rapporté par Reuters et d’autres que les exercices militaires chinois dans le détroit de Taiwan étaient des répétitions pour un blocus, et la Chine a réitéré son désir d’une « réunification » avec Taiwan.

Pour la première fois, l’Armée populaire de libération a pratiqué des opérations visant à un blocus de l’île, probablement le premier pas vers une invasion […] Le voyage a probablement également entraîné un changement dans les calculs militaires de la Chine, selon les analystes. « Cette crise a renforcé l’opinion en Chine selon laquelle l’unification avec Taiwan n’est probablement réalisable que par des moyens coercitifs », a déclaré Zhao Tong, spécialiste de la sécurité au Carnegie Endowment for International Peace.

Cela a également alimenté les inquiétudes concernant une confrontation directe entre la Chine et les États-Unis.

Alors que la poussière se dépose […]le message est clair : l’armée maintiendra la revendication de la Chine sur l’île dans un défi aux États-Unis qui maintiendra la tension élevée et augmentera le risque de confrontation […] Pour la première fois, des missiles ont survolé l’île et des navires ont franchi la ligne médiane non officielle du détroit de Taiwan, établie par les États-Unis dans les années 1950 mais jamais officiellement reconnue par la Chine. Les analystes de la sécurité s’attendent à ce que les forces chinoises, en particulier la marine, maintiennent de vastes patrouilles autour de Taïwan, franchissant la ligne médiane et établissant une domination à long terme sur la voie navigable. Même avant les exercices, la Chine a revendiqué la souveraineté sur le détroit, qui, selon les États-Unis et Taïwan, est une voie navigable internationale […] La Maison Blanche a rejeté tout nouveau statu quo et s’est engagée à effectuer des transits aériens et maritimes à travers le détroit dans les semaines à venir.

La Chine a publié un livre blanc indiquant une « préférence » pour une résolution pacifique, ce qui, selon les analystes de la sécurité, indique une faible probabilité de tout imminent menace d’invasion, mais les risques à moyen et long terme pour l’indépendance de Taiwan semblent actuellement faibles.

