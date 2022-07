Quel iPad devriez-vous acheter pour l’université ?

L’iPad a révolutionné l’apprentissage et est devenu un appareil de base dans la vie de nombreux étudiants. Mon iPad est l’un des meilleurs appareils que j’ai utilisés pour l’université à ce jour, ce qui facilite la prise de notes, le balisage de PDF et la visualisation de cours en ligne. La majorité des iPad fonctionneront pour la plupart des étudiants, cependant, cela dépend en fin de compte de votre budget et des fonctionnalités qui sont importantes pour vous.

Passons en revue nos options afin que vous puissiez décider quel iPad répondra le mieux à vos besoins universitaires. Gardez un œil à la fin de cet article pour obtenir des informations sur la promotion de l’éducation actuelle d’Apple ainsi que sur sa remise sur l’éducation tout au long de l’année.

iPad

L’iPad de neuvième génération est l’option la plus abordable de la gamme Apple avec des prix à partir de 329 $. C’est l’iPad que j’utilise actuellement en tant qu’étudiant diplômé, et j’ai été impressionné par la longue durée de vie de sa batterie. Et c’est la taille parfaite pour prendre des notes. La conception obsolète ne devrait pas vous décourager car l’appareil est parfaitement capable de naviguer sur Internet, d’appeler vidéo avec Center Stage, de prendre des notes, de jouer, de dessiner et bien plus encore. Il existe deux options de stockage, 64 Go et 256 Go, ce qui est généralement suffisant pour la plupart des utilisateurs. C’est un peu lent lorsque vous avez besoin d’effectuer plusieurs tâches à la fois, mais que vous continuez à fonctionner avec la puce A13. Si vous n’êtes pas un utilisateur expérimenté, l’iPad peut faire plus qu’assez pour vous. L’iPad de neuvième génération est le meilleur pour les étudiants à petit budget et qui veulent uniquement une tablette pour une prise de notes non intensive.

ipad mini

L’iPad mini de sixième génération a finalement fait l’objet d’une refonte bien méritée l’année dernière. Cependant, cette refonte s’accompagne d’un prix plus élevé, à partir de 499 $. Ressemblant essentiellement à un iPad Air plus petit, son écran Liquid Retina de 8,3 pouces en fait l’appareil idéal pour ceux qui sont en déplacement. Sa petite taille n’en fait pas le choix le plus populaire parmi les étudiants, cependant, il est facile à ranger dans un sac à dos et fonctionne avec les claviers Bluetooth. L’iPad mini fonctionne sur la puce A15, dispose d’une scène centrale pour les appels vidéo et peut même enregistrer en vidéo 4k. Cet appareil peut être une excellente option pour les étudiants qui souhaitent un nouveau design pour moins de 500 $. Le mini est le meilleur iPad pour les étudiants qui sont toujours en déplacement et qui veulent un appareil qui ne prend pas beaucoup de place.

ipad air

L’iPad Air de cinquième génération est l’iPad milieu de gamme coloré d’Apple à partir de 599 $. Lorsque je travaillais chez Apple, l’Air était l’iPad le plus populaire que nous vendions aux étudiants. C’est formidable de prendre des notes et de dessiner tout en gérant le multitâche sans problème. L’appareil fonctionne désormais sur la puce M1 d’Apple, ce qui le rend 60 % plus rapide que son prédécesseur.

Un problème commun avec l’iPad Air est sa durée de vie de la batterie. YouTubeur TechGearTalk a effectué un test d’autonomie de la batterie à la fin de l’année dernière avec chacun des iPad actuels d’Apple. Alors que la vidéo a été prise avant la sortie de l’iPad Air 5, elle présentait l’iPad Air 4, qui a une autonomie de batterie similaire à celle de son successeur. Dans la vidéo, la durée de vie de la batterie de l’iPad Air est arrivée en dernier par rapport au reste de la gamme iPad. Bien qu’il s’agisse toujours d’un iPad fantastique, vous voudrez garder à l’esprit ses besoins en batterie.

L’iPad Air convient à la plupart des étudiants, en particulier à ceux qui recherchent un écran laminé plus grand et un design plus récent. iPadOS 16 arrive également cet automne, et avec lui de nouveaux outils pour vous aider dans vos études, comme Stage Manager et la prise en charge des écrans externes. L’iPad Air offre 64 Go ou 256 Go de stockage, un écran Liquid Retina de 10,9 pouces et même une scène centrale pour les appels vidéo.

iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces

L’iPad Pro 11 pouces (troisième génération) et l’iPad Pro 12,9 pouces (cinquième génération) sont actuellement les meilleurs chiens de la gamme de tablettes Apple. Le moment d’en acheter un en ce moment est un peu délicat car actuellement l’iPad Air et l’iPad Pro ont tous la puce M1 d’Apple. Cependant, nous attendons une révision de l’iPad Pro cette année. En savoir plus ici:

Si avoir le plus grand écran possible est important pour vous, vous devriez jeter un coup d’œil à l’iPad Pro 12,9 pouces. Il a le meilleur écran de tous les iPad, avec un écran Liquid Retina XDR de 1 000 nits par rapport à l’écran Liquid Retina de 600 nits sur le 11 pouces. Notez qu’un nit est une unité de luminosité. La luminosité d’une lente est égale à celle d’une bougie.

Les tailles de stockage vont de 128 Go à 2 To, et les deux modèles offrent Center Stage pour les appels vidéo et Face ID. Le Pro est idéal pour les étudiants qui souhaitent travailler sur une toile plus grande, ceux qui utilisent le Pro en remplacement d’un ordinateur portable ou ceux qui font un travail créatif. Conçu pour les utilisateurs de niveau Pro, ce n’est pas pour tout le monde et ce n’est peut-être pas le meilleur iPad pour vos années universitaires en raison de son prix. Ce sont des outils coûteux, avec des prix commençant à 799 $ pour le modèle 11 pouces et 1 099 $ pour le modèle 12,9 pouces.

Accessoires iPad à considérer :

Lorsque vous choisissez des accessoires pour votre iPad, assurez-vous que celui que vous achetez est compatible avec votre modèle d’iPad.

La remise éducation d’Apple

Apple propose une remise sur l’éducation toute l’année pour les étudiants de l’enseignement supérieur, leurs parents, les enseignants et le personnel à tous les niveaux. La remise offre 50 $ de réduction sur l’iPad Air et l’iPad Pro 11 pouces et une remise de 100 $ sur l’iPad Pro 12,9 pouces. Pour les Mac, la remise varie mais commence à 100 $. Vous bénéficierez même d’une remise de 10 % sur des accessoires tels qu’un clavier iPad, un Apple Pencil ou une souris. De plus, l’achat complet d’AppleCare+ vous fera économiser 20 %. Vous pouvez recevoir le rabais en ligne ou en magasin.

Chaque année en été, Apple organise une promotion spéciale pour l’éducation en magasin et en ligne. Cette année, la promotion se déroule jusqu’au 26 septembre et propose des cartes-cadeaux plutôt que des AirPod comme auparavant. Lors de l’achat d’un iPad sélectionné, les étudiants gagneront une carte-cadeau Apple de 100 $. Pour les Mac, les étudiants recevront une carte-cadeau Apple de 150 $. Cette promotion est associée à la remise éducation toute l’année.

