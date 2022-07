Facebook vous permettra bientôt de créer plusieurs profils – mais est-ce vraiment nécessaire ?

Facebook a réfléchi à de nouvelles façons de garder ses utilisateurs engagés avec la plate-forme. Cette fois, le réseau social appartenant à Mark Zuckerberg a annoncé qu’il permettra bientôt aux utilisateurs d’avoir plusieurs profils liés au même compte. Mais est-ce vraiment nécessaire ?

Dans un communiqué de presse (via Tech Crunch), Facebook a révélé que la nouvelle fonctionnalité permettra aux gens d’avoir différents profils dédiés à différents groupes de personnes. Par exemple, une même personne pourra avoir un profil pour les amis personnels, un autre pour les personnes au travail et un autre pour la famille. La société affirme que la création et le basculement entre les profils seront extrêmement faciles.

Pour aider les gens à personnaliser leur expérience en fonction de leurs centres d’intérêt et de leurs relations, nous testons un moyen pour les gens d’avoir plus d’un profil lié à un seul compte Facebook.

Plus précisément, les utilisateurs pourront créer jusqu’à cinq profils différents sous le même compte. Les profils supplémentaires n’ont pas à inclure le vrai nom de la personne, tant qu’il ne contient pas de chiffres ou de caractères spéciaux. Cependant, le profil principal de l’utilisateur doit toujours contenir le vrai nom de la personne.

C’est un grand pas en avant par rapport à la politique actuelle de Facebook, qui dit que créer plus d’un profil personnel sur le réseau social va à l’encontre des standards de la plateforme.

Facebook fait valoir que la nouvelle option de profils multiples peut également être utile pour que les gens organisent leurs intérêts, car vous pouvez avoir un profil spécifique pour suivre des sujets dans un sujet que vous aimez. Bien sûr, les profils supplémentaires seront également soumis aux règles de Facebook, et les enfreindre entraînera des sanctions pour l’ensemble du compte.

Avons-nous vraiment besoin de profils Facebook supplémentaires ?

D’autres réseaux sociaux comme Instagram et Twitter offrent déjà des moyens de séparer le contenu qui ne peut être vu que par des utilisateurs sélectionnés, ce qui devient une préoccupation car certaines personnes ne veulent pas que leur contenu personnel soit exposé à des collègues d’école ou de travail.

En fait, Facebook propose déjà depuis des années une fonctionnalité similaire, qui vous permet de créer et de sélectionner des groupes d’amis qui peuvent voir une publication, une photo ou une vidéo spécifique. Avoir plusieurs profils rend ce processus plus intuitif et organisé, mais les intentions de Facebook semblent être davantage liées au fait que le réseau social perd des utilisateurs au profit de plateformes concurrentes comme TikTok.

En février, les actions Facebook ont ​​chuté de plus de 20 % en raison des résultats « décevants » de la société par rapport au trimestre fiscal précédent. Outre des revenus inférieurs aux attentes, Facebook a également constaté une réduction du nombre d’utilisateurs actifs.

Aujourd’hui, Facebook cherche de nouvelles façons de rendre sa plate-forme à nouveau intéressante pour les gens. Mais alors que l’entreprise souhaite que les gens créent plus de profils Facebook, les gens semblent plus intéressés à quitter Facebook pour de bon.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :