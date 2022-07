Elon Musk annonce officiellement qu’il renonce à l’acquisition de Twitter

En avril dernier, le célèbre milliardaire Elon Musk a annoncé qu’il achèterait Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars. Cependant, l’accord a été suspendu un mois plus tard après un certain nombre de controverses. Maintenant, Elon Musk semble s’être officiellement retiré de l’accord Twitter, car il a officiellement informé la société qu’il ne l’acquerrait plus.

Tel que rapporté par Bloomberg, Musk a envoyé une lettre à Twitter vendredi dans laquelle il confirme qu’il « met fin à l’accord de fusion » avec la société. Il a également déclaré que Twitter n’avait pas « respecté ses obligations contractuelles ». En conséquence, Twitter ne sera plus acquis par le milliardaire.

Contexte de l’accord d’acquisition de Twitter

Avant qu’Elon Musk ne confirme son intention d’acheter Twitter, il avait déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la plateforme de médias sociaux, ce qui lui a donné environ 10 % des actions de la société. Quelques semaines plus tard, Twitter a accepté l’offre de Musk dans le cadre d’un accord qui devait être conclu plus tard cette année.

Cependant, peu de temps après l’annonce de l’accord, la plupart des réactions à la nouvelle n’étaient pas exactement positives, car Musk a toujours critiqué la plate-forme pour ne pas permettre la « liberté d’expression absolue ». Le milliardaire a utilisé son profil Twitter pour attaquer les employés de l’entreprise et a même déclaré qu’il donnerait des badges vérifiés à tous les humains qui soumettraient des documents prouvant leur identité.

Voici ce qu’Elon Musk a dit à l’époque :

J’ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel d’être la plate-forme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne.

Mais les choses n’allaient pas bien entre Elon Musk et Twitter. Le milliardaire a suspendu l’accord car il était mécontent du nombre de spams et de faux comptes Twitter.

Dans le même temps, certains rapports suggéraient que ce n’était qu’une excuse pour que Musk n’achète plus la plateforme. Certains pensaient que Musk ne pouvait pas se permettre l’acquisition, tandis que d’autres ont suggéré qu’il essayait de réduire la valeur de Twitter afin de payer un prix inférieur pour l’entreprise.

Ce que dit Twitter

L’accord initial prévoyait une clause pénale de 1 milliard de dollars si Musk se retirait de l’accord, mais il semble maintenant que Twitter veuille emprunter une voie différente.

Le président de Twitter, Bret Taylor, a déclaré dans un communiqué que le conseil d’administration de la société s’était « engagé à conclure la transaction » selon les conditions initiales et qu’il intenterait une action en justice pour faire appliquer l’accord de fusion. En d’autres termes, Twitter poursuivra Elon Musk pour le forcer à racheter l’entreprise comme il l’a promis.

Le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d’intenter une action en justice pour faire respecter l’accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous l’emporterons devant la Cour de chancellerie du Delaware. – Bret Taylor (@btaylor) 8 juillet 2022

À ce stade, on ne sait pas ce qui se passera ensuite – et il faudra probablement beaucoup de temps pour que cette histoire se termine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :