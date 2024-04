La saison 3 de Call of Duty: Warzone Mobile est maintenant disponible sur iOS et Android

Maintenant unifié avec les consoles et les PC, la saison 3 de Warzone Mobile comprend même de nouvelles cartes, de nouveaux modes et plus de plaisir

Image promotionnelle de la ‘saison 3’ de Call of Duty, désormais unifiée

Il ne fait aucun doute que Call of Duty: Warzone Mobile sera l’un des jeux de l’année sur iOS et Android malgré sa sortie très tôt en 2024, laissant ainsi un temps précieux à la concurrence. Dans tous les cas, étant l’un des jeux de tir de référence de l’industrie, nous ne pouvons pas rester immobiles chez Netcost-security.fr en vous racontant tous les détails du jeu ainsi que les mobiles dont vous avez besoin pour y jouer, mais nous devons aussi suivre Activision de près pour vous faire découvrir toutes les nouvelles à venir.

Celle que nous avons ici pour vous est très importante, car la maison de Santa Monica, en Californie, vient de nous confirmer que la ‘saison 3’ de Call of Duty: Warzone Mobile est désormais disponible sur iOS et Android, et maintenant de manière unifiée également avec les consoles et les PC pour élever le jeu mobile au niveau des grandes plateformes de jeu vidéo.

Activision veut maintenant garantir une expérience homogène avec le nouveau contenu de Warzone, tant sur PC que sur consoles et mobiles, donc comme le rapportent récemment nos partenaires de PocketGamer, nous pouvons nous attendre à ce que les nouveautés annoncées pour les consoles et les PC soient également étendues aux mobiles en même temps.

C’est ainsi que nous pourrons vivre dès maintenant l’atterrissage de la carte classique et bien-aimée Rust de Modern Warfare II, qui, comme les fans le savent déjà, est située dans des réservoirs de carburant situés en plein désert. Aucun détail ne manquera pour assurer le plaisir, ni le labyrinthe sous la tour principale, qui est un endroit idéal pour les embuscades, ni la structure centrale ou le paysage plein de tuyaux et de conteneurs que nous attendons.

Nous verrons également comment une nouveauté est introduite dans le principal mode Battle Royale, où maintenant le Gulag est fermé. Nous parlons d’une idée qui semblait brillante, et c’est que les joueurs qui mouraient pendant la partie étaient envoyés dans ce Gulag où ils se battaient à nouveau pour une chance de revenir dans le jeu.

Maintenant, ce ne sera plus le cas et les joueurs perdants n’auront qu’une seule chance de réapparaître dans la bataille, donc nous devrons nous assurer de faire tout notre possible pour rester en vie et aider nos coéquipiers de jeu. L’intention est d’améliorer le gameplay coopératif.

Nouveaux modes de jeu qui introduisent une dimension supplémentaire, avec ce ‘Plunder Mode’ dans lequel nous devons obtenir la plus grande quantité d’argent en pillant la carte, en l’explorant à fond et en combattant comme toujours contre d’autres escouades.

Le nouveau mode Battle Royale: Plunder Mode est également introduit, dans lequel les escouades ne compétitionnent pas pour se tuer mutuellement, mais pour gagner le plus d’argent possible en pillant la carte de long en large. Il faudra accomplir des contrats et bien sûr combattre d’autres adversaires, mais ce mode de jeu offre une nouvelle dimension plus divertissante, avec la possibilité d’explorer les cartes à fond et de faire évoluer les armes.

Nous vous laissons ici un lien pour télécharger Call of Duty: Warzone Mobile si vous ne l’avez pas encore essayé, car le titre en vaut vraiment la peine… Courez insensés !