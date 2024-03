Fortnite se prépare au retour imminent de Midas cette saison

Fortnite a dévoilé un indice clé sur l’intrigue de la Saison 2 du Chapitre 5 du jeu. Midas est de retour après une longue absence, et il affrontera les dieux de l’ancienne Grèce tels que Zeus et Hades. Nous rassemblons tout ce que nous savons sur le retour de Midas, l’un des personnages les plus populaires de Fortnite Battle Royale:

Midas reviendra bientôt dans Fortnite : voici tout ce que nous savons

Dans une publication concise, les comptes officiels des réseaux sociaux de Fortnite dans différentes langues ont annoncé le retour de Midas accompagné d’une illustration du personnage dans cette nouvelle saison :

Et bien que cela ne soit pas visible dans le jeu lui-même, il est possible de vérifier à partir du mode de répétition que Hades a enfermé Midas dans une cellule du Monde Souterrain, l’un des lieux de la nouvelle carte du jeu.

Emplacement du Monde Souterrain

La conception de cette cellule correspond à celle de la nouvelle illustration de Midas, il est donc effectivement représenté à cet endroit :

Midas est libéré de sa captivité

Sur l’image, nous pouvons voir comment Midas a transformé ses chaînes en or, il a également transformé les gardes en or et a réussi à s’échapper. Et bien que nous ne connaissions pas les raisons pour lesquelles il a été capturé par Hades, ce que nous savons, c’est que précisément son équipe (Skye, TNTina, Brutus, Méowscles, Marigold et Jules) sont de retour cette saison en tant que PNJ pour le libérer. Et cela se reflète également dans leurs dialogues – où ils mentionnent qu’ils sont venus pour ça – et aussi dans leurs descriptions.

D’anciens alliés de Midas reviennent dans Fortnite pour l’aider à s’échapper

Le fait que la saison actuelle de Fortnite ait comme thème principal la mythologie grecque nous fait penser que Midas ne pourrait pas seulement être une référence à la figure mythologique grecque – un ancien roi dont tout ce qu’il touchait se transformait en or -, mais qu’il pourrait être lui-même et être toujours en vie depuis l’antiquité. Après tout, Midas était le fils biologique de Zeus, le Dieu du Tonnerre et du Ciel, et il apparaît dans cette saison de Fortnite. Comme l’intrigue nous propose de nous confronter aux Dieux eux-mêmes, Midas pourrait être un élément clé de l’histoire du jeu, menant la rébellion contre son père et étant en faveur des mortels.

Midas est l’un des personnages les plus populaires et les plus aimés de Fortnite. Introduit pour la première fois dans la Saison 2 du Chapitre 2 du jeu en 2020, ce personnage a été le premier à avoir la capacité du « toucher doré », qui transforme n’importe quelle arme qu’il ramasse en or. Après sa mort apparente en étant mangé par un requin au début de la Saison 3 du Chapitre 2, Midas est revenu en tant qu’esprit furieux dans la Saison 4 de ce même chapitre, faisant partie de l’événement d’Halloween de cette année.

La grande popularité de Midas a conduit Epic Games à créer plusieurs variantes de ce skin du jeu :

Midas (introduit dans la Saison 2 du Chapitre 2)

Roi Midas (introduit dans la Saison 4 du Chapitre 2)

Midas Estival (introduit dans la Saison 7 du Chapitre 2)

Midas Sombre (introduit dans la Saison 8 du Chapitre 2)

Midas Gelé (introduit dans la Saison 1 du Chapitre 3)

Midas Équipement Doré (introduit dans la Saison 4 du Chapitre 3)

Nouveau skin de Midas (nom à confirmer, introduit dans la Saison 2 du Chapitre 5)

Tous les skins de Midas dans Fortnite

Nous ne savons pas exactement quand Midas reviendra dans le jeu, mais ce devrait être environ à la mi-avril, lorsque les prochaines Missions d’histoire de la saison sont prévues. Il est possible qu’il faille alors sauver Midas dans le cadre de l’histoire de la saison en cours, et c’est à ce moment-là qu’il effectuera son retour triomphant.

