Quand commence la nouvelle saison 2 Chapitre 5 de Fortnite ? Date, horaires et tout ce que nous savons

Nous sommes dans les derniers jours de la Saison 1 de Fortnite Chapitre 5, donc beaucoup d’entre vous vous demandez la même chose : « Quand commence la nouvelle saison de Fortnite ?« . Dans cette article, nous répondons à cette question et à d’autres questions connexes, y compris tout ce que l’on sait sur la nouvelle saison de Fortnite, le populaire jeu vidéo d’Epic Games.

La Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 débute le vendredi 8 mars 2024 à 8h00 CET. Cette date et cetteheure correspondent aux suivantes dans différentes régions hispanophones du monde :

En d’autres termes, pour pouvoir jouer à la nouvelle saison de Fortnite nous devrons nous connecter au jeu à partir du jour et de l’heure indiqués, en fonction de notre pays, et nous devrons télécharger le patch 29.00, qui apportera tout le nouveau contenu. La Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 sera la saison 29 du jeu.

Les derniers jours de la Saison 1 de Fortnite Chapitre 5 sont dédiés à un mini-événement in-game qui sert de teaser pour la prochaine saison. Une énorme main d’un Titan – une divinité antérieure aux Dieux de l’Olympe dans la mythologie grecque – émerge du sol et tient la Boîte de Pandore. Les joueurs pourront briser les chaînes qui maintiennent la Boîte de Pandore à la main du Titan pour déchaîner toutes sortes de maux sur l’île, tels que des tornades et des tempêtes électriques.

En plus de cela, les Missions de l’Odyssée nous proposent également de compléter un Mosaïque particulier qui montre les trois têtes de Cerbère, un chien à trois têtes qui dans la mythologie grecque protégeait l’entrée des Enfers, empêchant les morts de s’échapper et les vivants d’entrer.

La Mosaïque représenterait une skin de Cerbère qui arrivera dans le jeu lors de la prochaine saison :

En résumé : le thème de la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 sera la mythologie grecque. Dans les sondages précédents, nous avons pu voir des skins représentant des divinités de la Grèce antique comme Athéna, Arès, Hades, Perséphone ou Zeus.

Fortnite Chapter 5 Season 2 is speculated to be Greek Mythology themed because of these hints. [VIA @FNChiefAko & @Wensoing]

– Current map’s art style/theme

– Next season is codenamed « Aiga » (αίγα) which means « Goat » in Greek

– Many Greek Mythology themed skins in the recent… pic.twitter.com/3PtRfr9Dd3

— HYPEX (@HYPEX) December 18, 2023