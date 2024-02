Détails Festival Fortnite révélant la roadmap de sa Saison 2 : nouveaux skins de Lady Gaga et bien plus

Lady Gaga se prépare à arriver au Festival Fortnite lors du début de la Saison 2 de ce mode de jeu musical de Fortnite. La chanteuse et actrice apporte avec elle deux nouveaux skins, des instruments thématiques et plusieurs de ses chansons les plus populaires telles que Born This Way, Rain On Me ou Stupid Love. Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations sur Lady Gaga dans Fortnite et la nouvelle Saison 2 du Festival Fortnite:

Lady Gaga arrive sur Fortnite en double avec deux nouveaux skins

Lady Gaga arrive sur Fortnite le 22 février 2024 en double car elle apporte non pas un, mais deux nouveaux skins. Le premier d’entre eux est Gaga Enigmática, exclusif au Passe de Festival de la Saison 2 du Festival Fortnite et dont l’apparence peut être vue juste en dessous :

Artwork officiel du nouveau skin Gaga Enigmática de Lady Gaga sur Fortnite

Ce skin est exclusif à ce Passe de Combat qui se termine le 22 avril 2024, nous avons donc jusqu’à cette date pour jouer à Fortnite Festival et obtenir des Points de Festival pour le débloquer.

Le deuxième skin de Lady Gaga est Gaga avec Armure de Chromatica, qui arrivera également dans la boutique d’objets du jeu à partir du 22 février 2024. Pour le moment, nous ne savons pas combien coûtent tous ses objets, mais nous mettrons à jour cette section de l’article dès que nous le saurons.

Artwork officiel du nouveau skin Gaga avec Armure de Chromatica de Lady Gaga sur Fortnite

Nouveau Passe de Festival pour la Saison 2 de Fortnite Festival

La Saison 2 de Fortnite Festival apporte un nouveau Passe qui, comme lors de la saison précédente, est divisé en deux moitiés : la voie des récompenses gratuites permet à tous les joueurs d’obtenir des récompenses en jouant à Fortnite Festival, tandis que la voie des récompenses premium n’est accessible qu’aux joueurs qui paient 1 800 V-bucks (environ 16€).

Voici le nouveau Passe de Festival de la Saison 2 du Festival Fortnite

Voici ensuite la liste des récompenses :

Voie des récompenses gratuites

1 000 Points de Festival : écran de chargement.

2 000 Points de Festival : musique.

3 000 Points de Festival : aura.

4 000 Points de Festival : geste.

5 000 Points de Festival : graffito.

6 000 Points de Festival : musique.

7 000 Points de Festival : instrument.

8 000 Points de Festival : geste.

9 000 Points de Festival : émoticône.

10 000 Points de Festival : musique.

11 000 Points de Festival : batterie de charpentier.

Voie des récompenses premium

1 000 Points de Festival : instrument.

2 000 Points de Festival : musique Ride Wit me de Nelly avec City Spud.

3 000 Points de Festival : écran de chargement.

4 000 Points de Festival : musique Black Hole Sun de Soundgarden.

5 000 Points de Festival : aura.

6 000 Points de Festival : musique Breaking Me de Topic avec A7S.

7 000 Points de Festival : instrument.

8 000 Points de Festival : musique Poker Face de Lady Gaga.

9 000 Points de Festival : accessoire sac à dos.

10 000 Points de Festival : geste.

11 000 Points de Festival : skin Gaga Enigmática.

La Saison 2 du Festival Fortnite est centrée sur Lady Gaga

Nouveaux morceaux d’improvisation de Lady Gaga sur Fortnite Festival : toutes les chansons qui arrivent sur Fortnite

De plus, comme la Saison 2 du Festival Fortnite est centrée sur Lady Gaga, de nouvelles chansons de cet artiste arriveront à partir du 22/02/2024 que nous pourrons acheter dans la boutique pour les posséder ou les jouer lorsqu’elles seront dans la rotation gratuite quotidienne :

Applause de Lady Gaga

Bloody Mary de Lady Gaga

Born This Way de Lady Gaga

The Edge of Glory de Lady Gaga

Just Dance de Lady Gaga avec Colby O’Donis

Rain On Me de Lady Gaga et Ariana Grande

Stupid Love de Lady Gaga

Poker Face arrive sur le Festival Fortnite

Nous vous rappelons qu’en plus de cette sélection de chansons de Lady Gaga, Poker Face est également disponible dans la voie des récompenses premium du Passe de la Saison 2 de Fortnite Festival.

