Microsoft confirme qu’il ne lancera pas d’application de Xbox Cloud Gaming pour iPhone et iPad

Xbox Cloud Gaming ne sera pas disponible sur iPhone ou iPad sous forme d’application

Par exemple, il semble que pour le moment Microsoft n’a pas l’intention de proposer une application Xbox Cloud Gaming sur iOS, et c’est précisément de cela dont nous allons vous parler dans cet article. La raison de cette décision, comme l’a également précisé Spencer, est que l’entreprise ne voit pas d’opportunité de monétisation en proposant cette application sur les appareils Apple mentionnés.

Cette déclaration faite par le PDG de Microsoft Gaming intervient après avoir été interrogé sur la possibilité d’une arrivée éventuelle d’une application pour Xbox Cloud Gaming sur iOS suite aux récents changements dans l’écosystème d’applications d’Apple dans l’Union européenne. La réponse du dirigeant était claire, affirmant qu’il considérait que la monétisation posait problème et que la loi sur les marchés numériques qui oblige les mises à jour d’Apple « ne va pas assez loin pour ouvrir la concurrence ».

Les mots exacts, partagés par The Verge, étaient les suivants : « Nous n’avons pas d’espace pour monétiser Xbox Cloud Gaming sur iOS. Je pense que la proposition présentée par Apple (et je pensais que les commentaires de Sarah Bond à ce sujet étaient justes) ne va pas assez loin pour s’ouvrir. En réalité, on pourrait même dire qu’ils vont dans la direction opposée d’une certaine manière, mais ils ne vont certainement pas assez loin pour ouvrir la concurrence sur la plus grande plateforme de jeux du monde ».

De plus, le chef de Xbox a également tenu à préciser qu’ils continueront à travailler, en plus des régulateurs et de Google, avec Apple lui-même, toujours dans l’intention de créer plus d’alternatives pour que les utilisateurs de téléphones puissent profiter de plus d’options pour effectuer leurs achats et leurs téléchargements liés aux jeux vidéo, ce qui serait également bénéfique pour les créateurs. En réalité, c’est un fonctionnement identique à celui de Windows (qui dispose du Microsoft Store, de Steam, de l’Epic Games Store et de GOG), qui a été salué par Phil Spencer lui-même, qui souhaite la même chose pour « la plus grande plateforme pour les joueurs, qui est mobile ».

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, il convient de mentionner que, dans l’Union européenne, la loi sur les marchés numériques exige d’Apple qu’il permette d’autres stores d’applications et d’autres méthodes de paiement alternatives, mais Apple exige des développeurs qui choisissent l’un de ces marchés alternatifs, d’accepter de nouvelles conditions commerciales, qui incluent un frais minimum de 0,50 euros par utilisateur. De nombreuses entreprises ont critiqué cela.

Un autre changement qui s’est produit dans l’UE est qu’Apple permet désormais la diffusion en continu des applications de jeux dans le cloud dans le monde entier, et même les applications peuvent offrir une sélection de jeux à partir d’une seule application. Auparavant, sur iOS, il n’était possible d’accéder aux services de jeux dans le cloud que via un navigateur.