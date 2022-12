Le Xbox Game Pass approche en grand de la fin 2022 : LEGO Star Wars, Eastward…

Le Xbox Game Pass partage le calendrier des ajouts pour la première quinzaine de décembre 2022. La souscription de la firme américaine confirme une nouvelle de poids pour tous les publics, dont des tubes de la scène indépendante comme Eastward. Nous vous indiquons le calendrier dont vous devrez tenir compte dans les deux prochaines semaines.

Calendrier Xbox Game Pass en décembre 2022

Maintenant disponible

Vers l’est – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Gaming Cloud

The Walking Dead : La dernière saison – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Gaming Cloud

Service de livraison totalement fiable – PC

6 décembre

8 décembre

Échos enchaînés – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Gaming Cloud

Métal : Hellsinger – Xbox One

13 décembre

High on Life – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Gaming Cloud

Potion Craft – Xbox One, Xbox Series X|S et PC

15 décembre

Hot Wheels Unleashed : Édition Jeu de l’année – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Gaming Cloud

Rainbow Billy : La Malédiction du Léviathan – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Gaming Cloud

En revanche, la liste des jeux quittant le service est l’une des plus longues de ces derniers mois. Parmi eux se distingue Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age. Le onzième épisode numéroté ne sera plus disponible à partir du 15 décembre. Nous vous laissons avec les sélectionnés ci-dessous.

Extraterrestres: Fireteam Elite

Breathedge

Dragon Quest XI : Échos d’un âge insaisissable

Piquet d’incendie

Lac

One Piece : Les Guerriers pirates 4

Néoverse

Course avec Ryan

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Rory Mcllroy PGA Tour (EA Play)

Transformateurs : champs de bataille

