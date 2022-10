Le dernier chapitre de House of the Dragon a fuité. HBO publie une déclaration

Cela ressemble à une tradition. C’était déjà arrivé à l’époque de Game of Thrones, également avec le début de House of the Dragon. Le fait est que, quelques jours avant sa première attendue demain, le dernier chapitre de cette série préquelle envahit déjà le réseau. Et sur HBO, ils ne sont pas contents, bien sûr.

HBO Max publie une déclaration

La plateforme de streaming, loin de se taire, a publié un communiqué se plaignant de la situation, qu’elle a qualifiée de décevante.

« Cette action illégale a perturbé l’expérience de visionnage des fans fidèles de l’émission (…) Nous surveillons et supprimons progressivement ces copies d’internet. »

Avec des sous-titres en hébreu, tout indique qu’un distributeur externe est responsable de la fuite. Pour le reste, House of the Dragon est en tête du classement des téléchargements illégaux, devant même Les Anneaux de pouvoir, son concurrent le plus direct.

À l’heure actuelle où le piratage a perdu son sens en raison de l’offre excessive de plateformes de streaming auxquelles nous avons accès pour un petit prix, ce type de fuite semble répondre davantage au fanatisme qui entoure des phénomènes comme celui-ci. Une façon de satisfaire l’urgence et l’impatience caractéristiques du public de la deuxième décennie du XXIe siècle.

Pour le reste, vous savez. Si vous souhaitez poursuivre la liturgie que vous aviez préparée pour le jour de la première, il est temps de faire taire les mots-clés sur les réseaux sociaux. En ce moment, nous imaginons Twitter comme un champ de mines (plus que d’habitude, nous voulons dire). Encore une chose : d’après les sirènes que nous avons entendues de loin, il semble que le chapitre soit à la hauteur du battage médiatique. En attendant, comme il se doit, il est temps d’attendre.

