EA divulgue le mode Coupe du monde de FIFA 23 au Qatar : 48 équipes et divers sous-modes

Les entreprises sont devenues « passe-temps » pour filtrer des éléments de leurs jeux à l’avance, mais pas exactement pour le plaisir. La bévue la plus récente a été commise par EA Sports, qui a divulgué le mode Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 sur la version PlayStation 5. Sans surprise, les joueurs n’ont pas tardé à partager des captures d’écran sur les réseaux sociaux.

La chose la plus intéressante est que cette modalité comprendra quatre sous-modes différents : Coupe du Monde de la FIFA en direct, Coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Tournoi en ligne et Coupe du Monde de la FIFA 2022. De plus, il est frappant de constater que le nombre total d’équipes nationales est de 48, puisque seulement 32 équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde.

Le nouveau mode sera disponible sous forme de mise à jour gratuite dans le courant de l’année. Compte tenu du fait que le concours commence en novembre, on s’attend à ce qu’il sorte à ces dates.

Record du joueur au lancement

Le dernier opus du simulateur de football d’EA Sports a commencé le jeu avec une longueur d’avance. Le ballon n’a roulé que quelques minutes sur le terrain, mais il a déjà atteint un record important : 10,3 millions de joueurs la première semaine après son lancement. Ces chiffres dépassent le jeu de l’an dernier (9,1 millions en 10 jours) et le testo des titres de la série.

FIFA 23 a été mis en vente le 30 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Bien qu’il s’agisse d’une édition héritée (mise à jour des équipes et des joueurs), la version Nintendo Switch a connu un succès commercial. En fait, il n’inclut pas Volta Fútbol ni le mode carrière. Il n’implémente pas non plus de modifications des tirs, des clubs Pro ou de la technologie HyperMotion. C’est, au dire de tous, une version figée dans le temps.

Source | Eurogamer