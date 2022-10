Spy × Family : Episode 14 Saison 2 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

Spy x Family est revenu en force samedi dernier et la bonne nouvelle est qu’il sera avec nous pendant encore trois mois. La première saison de l’anime (autant que beaucoup d’entre nous la considèrent comme la seconde après la pause) a encore 12 épisodes pour continuer à accompagner Twilight, Anya et Thorn Princess dans leurs missions. Passons en revue rapidement le moment où le prochain aura lieu et où et comment regarder ce chapitre 14, intitulé « Désamorcer la bombe ».

Spy x Family épisode 14 : date et heure de la première

Heureusement, la deuxième saison de Spy x Family conservera les heures de diffusion de la première, de sorte que ses nouveaux épisodes seront diffusés tous les samedis à 17h30 (heure espagnole locale). Autrement dit, le chapitre 14 de Spy x Family sera disponible le 8 octobre 2022 sur Crunchyroll. Comme nous savons que vous êtes nombreux à nous lire de l’autre côté de l’étang, nous vous laissons ici aussi son heure de départ autour du monde.

France () : à 17h30

France (îles Canaries) : à 16h30

Argentine : à 12h30

Bolivie : à 13h30

Brésil : à 14h30

Chili : à 11h30

Colombie : à 10h30

Costa Rica : à 09h30

Cuba : à 11h30

Equateur : à 10h30

El Salvador : à 09h30

États-Unis (Washington DC) : à 11h30

États-Unis (PT) : à 08h30

Guatemala : à 09h30

Honduras : à 09h30

Mexique : à 10h30

Nicaragua : à 09h30

Panama : à 10h30

Paraguay : à 11h30

Pérou : à 10h30

Porto Rico : à 11h30

République Dominicaine : à 11h30

Uruguay : à 12h30

Venezuela : à 11h30

Où regarder Spy x Family en ligne ?

L’anime Spy x Family peut être vu sur Crunchyroll, la plateforme de streaming qui vient servir de Netflix du monde de l’anime. Dans celui-ci, et comme nous l’avons déjà dit, tous les nouveaux épisodes seront diffusés avec la même fréquence : le samedi à 17h30 (heure locale française).

Bien que la majeure partie du catalogue de Crunchyroll puisse être consultée gratuitement, mais avec des publicités de faible qualité (maximum 480p), pour profiter de Spy x Family, nous devons souscrire au service premium (ou premium +, avec quelques avantages supplémentaires). Le service a un coût de 4,99 euros par mois (ou 8,99) et vous permet de profiter de l’intégralité du catalogue en HD et sans publicité entre les deux. De plus, vous pouvez toujours vérifier si cela en vaut la peine pour vous en utilisant l’essai gratuit premium de 14 jours offert aux nouveaux utilisateurs.