Portal reviendra avec un DLC gratuit qui mettra votre traçage de rayons GPU à l’épreuve

Portal a été sélectionné par NVIDIA pour démontrer le muscle offert par des technologies telles que le ray tracing et DLSS 3. À l’occasion de son quinzième anniversaire, le classique de Valve recevra un remaster gratuit avec ces fonctionnalités pour tous les utilisateurs qui ont déjà le jeu en son pouvoir. Il arrivera en novembre prochain.

Amélioration du portail de la main de NVIDIA

Ce DLC gratuit a été développé par Lightspeed Studios, qui a déjà fait de même en ajoutant ce type de technologie à des classiques comme Quake. Ils soulignent que « chaque image du gameplay a été mise à jour » avec une multitude d’innovations techniques. En plus du ray tracing, nous pouvons nous attendre à de « nouvelles textures de haute qualité » créées à la main, à de nouveaux modèles high-poly et à une prise en charge 4K complète dans tous les actifs.

« Dans Portal avec RTX, le ray tracing transforme tout le niveau, permettant à la lumière de rebondir et d’être affectée par les matériaux et la géométrie de la scène », indique la société dans sa description officielle. « Chaque lumière est par ray tracing et projette des ombres, l’éclairage global indirect éclaircit et assombrit naturellement les niveaux, la lumière par ray tracing volumétrique traverse le brouillard et la fumée, et ses ombres apparaissent avec des pixels parfaits ».

Nous savons que Portal avec RTX, comme on appelle le DLC, n’est pas exclusif à NVIDIA, mais sera compatible avec toutes les cartes graphiques prenant en charge le ray tracing. Pour le moment, il n’a pas dépassé les exigences minimales et recommandées. Le travail fait partie du logiciel NVIDIA RTX Remix, qui sera bientôt ajouté à la suite du fabricant. En substance, nous trouvons une « plate-forme de modding qui vous permet de créer d’impressionnants remasters RTX de jeux classiques ». Connaître tous les détails dans ce lien.

Source : Steam