Ocelote met le feu aux réseaux pour son amitié avec le controversé Andrew Tate, que s’est-il passé ?

Une vidéo d’à peine huit secondes a suffi pour que la bombe à retardement explose sur les réseaux sociaux. Carlos Rodríguez « Ocelote », PDG de G2 Sports et influenceur dans le domaine de l’esport, a joué dans une controverse controversée après avoir confirmé son amitié avec Andrew Tate. Ce personnage, initialement connu comme une star du kickboxing, a tendance à l’embrouiller avec des commentaires sexistes et misogynes. La réaction des gens n’a pas été dure, même si Ocelote n’a pas trop bien répondu aux commentaires.

«Personne ne va jamais regarder mes amis, je trace la ligne ici. Je vais faire la fête avec qui je veux », a-t-il déclaré sur son compte Twitter après l’incident. Dans un fil ultérieur, il a assuré qu’il croyait en « l’égalité des chances » et a reconnu qu’il « a déçu de nombreux fans de G2 » par la « confusion » sur ses valeurs. Selon ses propos, il se sent « terrible » à cause de la discussion « qu’il a générée », dont il assumera « les conséquences ».

Deux mois « bas » en tant que PDG

G2 Sports a publié une déclaration qui n’a pas plu aux critiques. La société a annoncé qu’Ocelote quitterait ses fonctions de PDG… pendant deux mois. « Hier soir, nous vous avons laissé tomber. Les actions de notre PDG parlaient dans un langage qui contraste avec les valeurs et la culture de G2. Nous nous en excusons », commence le texte.

« Depuis notre création, nous avons travaillé pour créer un environnement sûr et inclusif » qui facilite « le plaisir de l’esport. Ce ne sont que de petits pas dans la bonne direction que nous devons faire en tant qu’entreprise. Nous continuerons à tout donner chaque jour pour nous améliorer.

La sanction de son patron a été laissée pour la fin du communiqué : « Après en avoir discuté en interne, Carlos et le conseil de surveillance ont décidé conjointement qu’il prendra huit semaines de congé en tant que PDG et qu’il suspendra ses revenus pendant cette période. « .

Andrew Tate a été vu en train de frapper son ex-petite amie avec une ceinture. Il a également traité une femme dont le café s’est renversé lors d’une de ses émissions en direct de « pute », sans parler de ses commentaires sur le viol. L’influenceur a même déclaré que les victimes de viol devraient « assumer leurs responsabilités », parmi de nombreuses autres barbaries.

Ocelote, pour sa part, a changé sa photo de profil Twitter en celle d’un Phoenix Bird et a laissé ce message épinglé : « G2 est au-dessus de Carlos et l’a toujours été. Je ferai tout ce qu’il faut pour protéger cette entreprise et mes collègues car c’est mon devoir envers eux. Par le passé, Ocelote a également dû faire face à certaines accusations d’homophobie, qu’il a démenties à l’époque.

Source | Ocelote (Twitter), G2 Sports (Twitter), The Guardian