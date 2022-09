Like a Dragon : Ishin !, le spin off perdu de la saga Yakuza, aura un remake début 2023

Les fans de la saga Yakuza ont de la chance. Sega a fait une apparition au State of Play le 13 septembre pour annoncer l’arrivée dans l’Ouest de Yakuza Ishin, un spin off de la saga sorti en 2014, mais qui n’a jamais vu le jour hors des frontières du Japon. Il débarquera en Europe et en Amérique avec un remake réalisé « from the ground up » par les créateurs de Yakuza : Like a Dragon et sera mis en vente sur PS4 et PS5 en février 2023.

Au lieu de s’appeler Yakuza : Ishin, le remake recevra sur notre territoire le nom de Like a Dragon : Ishin !, mais c’est toujours ce même thriller historique qui nous a emmenés dans une version fictive de Kyoto en 1860. Là, nous allons vivez une aventure pleine d’action qui plonge dans l’histoire de la disparition des samouraïs. En fait, le protagoniste de l’histoire, Sakamoto Ryoma, est un personnage historique associé à la chute du shogunat et à la réforme radicale qui a fait du Japon le pays que nous connaissons aujourd’hui.

Un remake from scratch avec Unreal Engine 4

On retrouvera des visages familiers du reste des épisodes de la franchise, comme Kazuma Kiryu ou Goro Majima. Nous aurons quatre styles de combat qui nous permettront de nous spécialiser dans l’utilisation de l’épée, des armes à feu ou de la mêlée (soit en tant que danseur agile, soit en tant que tank coriace). De plus, Like a Dragon: Ishin sera l’un des premiers jeux à montrer Unreal Engine 4, avec lequel RGG Studio entend élever la barre graphique de la saga à des niveaux jamais vus auparavant.

En plus de cet épisode perdu (du moins en Occident) de la saga Yakuza, le State of Play de Sony a servi à annoncer Tekken 8 et à montrer le meilleur trailer de God of War : Ragnarok à ce jour. Ne ratez ni l’un ni l’autre.