Actuellement, ChatGPT peut aussi parler : comment écouter la voix de l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle (IA)

L’objectif est de le rendre de plus en plus « humain ». C’est pourquoi il est important de donner à ChatGPT une voix. OpenAI a annoncé la nouvelle fonctionnalité, disponible à la fois pour GPT-4 et GPT-3.5, appelée « Lire à voix haute ». Le chatbot sera capable de parler dans 37 langues différentes et les utilisateurs pourront choisir parmi cinq options vocales. OpenAI développe les capacités multimodales du chatbot : il pourra écrire, voir, entendre et parler. L’entreprise vise à créer un assistant de plus en plus performant et personnalisé. D’ailleurs, selon Bill Gates, d’ici cinq ans, « toute personne en ligne pourra avoir un assistant personnel alimenté par l’intelligence artificielle qui va bien au-delà de la technologie d’aujourd’hui ».

La fonctionnalité « Lire à voix haute » peut être utile, par exemple, lorsque les utilisateurs conduisent ou se dépêchent, mais également comme outil pour les personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés de lecture. En septembre 2023, OpenAI avait déjà lancé une fonctionnalité similaire, qui permettait aux utilisateurs de poser des questions à ChatGPT en utilisant des commandes vocales et de demander des informations sans avoir à taper les messages sur l’interface. Actuellement, le chatbot pourra également répondre en utilisant « sa voix ».

Comment activer la fonctionnalité « Lire à voix haute »

La nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible dans l’application mobile de ChatGPT ainsi que dans la version web. Pour l’activer dans l’application, il suffit de « toucher et de maintenir enfoncé le message, puis de sélectionner Lire à voix haute », comme l’explique OpenAI. Dans la version web, quant à elle, une icône de haut-parleur apparaîtra sous le texte, il suffira de cliquer dessus pour lancer la lecture. Le chatbot sera capable de détecter automatiquement la langue du texte à lire. Pour l’instant, la nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible en Italie.

En septembre 2023, OpenAI a présenté cinq voix différentes, l’utilisateur pourra sélectionner celle qu’il préfère pour interagir avec le chatbot. « Les personnalités », comme les appelle l’entreprise, s’appelleront Sky, Ember, Breeze, Juniper et Cove. Chaque personnage aura une sonorité et un accent différent qui le caractérise.

La nouvelle fonctionnalité Memory

OpenAI a lancé mi-février la fonctionnalité « Memory » sur ChatGPT. « Elle sera d’abord disponible sous forme de test uniquement pour une « petite partie » des utilisateurs, tant de la version gratuite (ChatGPT 3.5) que de la version payante (ChatGPT 4) », a expliqué l’entreprise. L’objectif est « une mise en œuvre plus large ». La nouvelle fonctionnalité permettra à ChatGPT d’acquérir une mémoire des informations communiquées par les utilisateurs. Une façon de personnaliser ChatGPT en fonction du profil de l’utilisateur qui l’utilise. Certains soulèvent des doutes sur la manière dont les informations personnelles des utilisateurs seront gérées.

L’entreprise a répondu en expliquant que les utilisateurs continueront à « avoir le contrôle de la mémoire de ChatGPT ». De plus, il sera également possible de désactiver complètement la fonction Memory et de demander au chatbot d’effacer seulement certaines informations partagées.