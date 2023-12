Comment configurer un téléphone Dual SIM pour avoir le numéro de travail et le numéro personnel sur un seul appareil

Configurer les deux lignes sur un téléphone double SIM est un processus très simple. Nous vous expliquons comment le faire correctement.

Sur le marché, on trouve un grand nombre de dispositifs double SIM à un prix vraiment intéressant. Ce type de téléphone, avec des emplacements pour deux cartes, est la solution idéale pour les professionnels.

Généralement, une ligne distincte est utilisée pour les questions professionnelles, et grâce aux téléphones double SIM, il n’est pas nécessaire de transporter deux appareils, un pour les affaires personnelles et un pour le travail.

La configuration d’un téléphone de ce type n’a pas de mystère, c’est pourquoi nous allons vous donner quelques considérations pour que vous puissiez avoir les deux lignes sur votre téléphone en quelques minutes.

Téléphones double SIM, une nécessité ?

Comme nous l’avons mentionné, Android propose des téléphones double SIM à des prix vraiment tentants. Par exemple, à partir de 90 €, vous disposez d’un smartphone qui vous permet de faire pratiquement tout et qui possède deux emplacements pour deux cartes SIM différentes.

Ulefone Note 6

Mais bien sûr, investir dans un téléphone de ce type nécessitera une analyse préalable. Quel type d’appareil avons-nous besoin ? Quel est notre budget ?

En réalité, ces appareils représentent toujours une économie non négligeable en termes d’argent et d’entretien. Transporter deux téléphones différents n’est jamais pratique et peut souvent conduire à des erreurs. Autrement dit, utiliser le téléphone personnel pour appeler un client ou vice versa.

Et ce n’est pas tout, cela implique de devoir surveiller en permanence l’état de la batterie. Tout cela disparaît lorsque nous avons un téléphone double SIM qui remplit sa fonction, celle de regrouper deux appareils en un seul. Rien de mieux que de simplifier ce genre de questions.

Comment configurer un téléphone double SIM

Faire fonctionner un téléphone double SIM ne peut être plus simple. Il vous suffit d’insérer chaque carte dans chacun des emplacements prévus à cet effet. Les deux emplacements sont généralement numérotés avec les chiffres 1 et 2.

Il se peut que votre téléphone ne dispose que d’un seul emplacement et que l’autre carte SIM soit de type électronique, c’est-à-dire une e-SIM. C’est le cas de l’iPhone, qui offre cette possibilité depuis 2018. Pour pouvoir utiliser une e-SIM, vous devez vérifier que votre opérateur en propose une, car ce n’est pas le cas pour tous. Ces cartes électroniques sont généralement activées à l’aide d’un code QR fourni par l’opérateur.

En France, les opérateurs virtuels offrant des cartes virtuelles sont les suivants :

Movistar

Orange

Vodafone

Yoigo

O2

Truphone

Pepephone

Si votre téléphone dispose de 2 emplacements physiques, vous n’aurez pas à vous en soucier, tout opérateur ou opérateur mobile virtuel vous fournira la carte dont vous avez besoin.

Une fois que vous avez inséré les deux cartes et entré le code PIN correctement, vous verrez que des signaux de réseau doublés apparaîtront en haut de votre appareil. Lorsque vous accéderez au menu du téléphone pour passer un appel, vous pourrez choisir avec quel numéro le faire.

Généralement, vous devrez attribuer un nom à chaque ligne au préalable. Il est courant d’appeler la ligne personnelle par son nom et l’autre ligne Entreprise ou Travail. Vous n’aurez donc qu’à accéder au menu des appels, choisir la ligne et passer l’appel. C’est aussi simple que cela, sans aucune complication.

Quels autres avantages vais-je trouver ?

Par exemple, vous pourrez télécharger vos applications de messagerie sur votre appareil et les utiliser comme bon vous semble. Avec votre ligne personnelle, vous utiliserez WhatsApp, et avec la ligne professionnelle, WhatsApp Business. Cette dernière offre de nombreuses fonctionnalités orientées vers le monde des affaires et du travail, vous offrant ainsi un large éventail de possibilités si vous travaillez de cette manière.

Une autre application de messagerie populaire est Telegram, mais ici nous ne nous trouvons pas en présence d’une application particulière et d’une application de type professionnel.

Avec la seule application Telegram existante, vous pouvez configurer plus d’une ligne, ce qui créera deux profils différents et vous permettra d’utiliser Telegram à la fois à des fins personnelles et professionnelles. N’oubliez pas que cette application dispose de nombreuses fonctionnalités que WhatsApp n’a pas encore implémentées. De plus en plus de personnes utilisent cette application d’origine russe.

De nombreuses personnes profitent également de l’utilisation de cartes SIM d’opérateurs différents. Cela présente un avantage supplémentaire, car nous nous assurons d’avoir toujours une couverture réseau. Les travailleurs indépendants qui travaillent en tant que voyageurs savent qu’il y a des endroits où la couverture d’un opérateur n’est pas vraiment bonne.

Avec un téléphone de ce type, ils peuvent utiliser une ligne ou une autre de manière interchangeable. Si vous êtes un particulier et que vous utilisez un téléphone avec deux lignes, vous savez que vous serez toujours couvert dans des situations qui pourraient entraîner un certain risque. Nous parlons d’activités en haute montagne ou de randonnée.

Les téléphones double SIM sont un véritable atout pour le travail. Ils offrent une large gamme de prix et une multitude d’avantages, comme vous avez pu le constater. De plus, le fait qu’Apple ait également implémenté cette fonctionnalité depuis 2018 est un ajout précieux. C’est une bonne chose que la société de Cupertino ait copié de ses concurrents opérant sous Android.