Comment mettre à jour sa télévision Hisense

Vous cherchez à mettre à jour votre téléviseur Hisense? Si tel est le cas, ce guide est pour vous, car vous apprendrez aujourd’hui comment le faire.

Hisense, tout comme toute autre marque de téléviseur, publie régulièrement des mises à jour pour leurs téléviseurs afin d’améliorer les performances et la stabilité, de corriger les bugs, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc.

Les téléviseurs Hisense sont disponibles dans différents systèmes d’exploitation, y compris Vidaa U, Roku TV, Android TV, et bien d’autres. Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléviseur, vous devez le mettre à jour. Vous pouvez mettre à jour le téléviseur via Internet ou USB, en fonction de la version la plus récente ou la plus ancienne.

Lisez la suite pour voir comment vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléviseur Hisense sur différents systèmes d’exploitation.

Si vous avez un téléviseur Hisense fonctionnant sous le système d’exploitation Android TV, voici comment vous pouvez le mettre à jour:

Étape 1: Tout d’abord, allumez votre téléviseur Hisense et connectez-le à Internet.

Étape 2: Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône d’engrenage.

Étape 3: Faites défiler jusqu’à Device Preferences et appuyez dessus.

Étape 4: Choisissez About > System Update.

Étape 5: La télévision recherchera ensuite les mises à jour disponibles.

Étape 6: Enfin, cliquez sur Mettre à jour maintenant s’il y a une mise à jour disponible pour l’installer.

Alors que les téléviseurs Android TV récemment sortis n’ont pas la fonction de mise à jour automatique, la plupart des téléviseurs Android TV Hisense le font. Voici comment vous pouvez l’activer:

Étape 1: Rendez-vous dans Paramètres > Aide.

Étape 2: Choisissez Mise à jour du logiciel système.

Étape 3: Enfin, activez Téléchargement automatique du logiciel.

Désormais, lorsque vous allumez le téléviseur et le connectez à Internet, votre téléviseur téléchargera automatiquement la dernière version.

Si votre téléviseur fonctionne sous le système d’exploitation Google TV, les étapes sont un peu différentes de celles d’Android TV. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Cliquez sur l’icône de profil en haut et sélectionnez Paramètres.

Étape 2: Choisissez Système > À propos de > Mise à jour du système.

Étape 3: Il mettra automatiquement à jour les nouvelles mises à jour s’il y en a.

Étape 4: Une fois terminé, appuyez sur Redémarrer maintenant.

Si vous souhaitez activer les mises à jour automatiques pour votre Hisense Google TV, voici ce que vous devez faire:

Étape 1: Cliquez sur votre icône de profil et sélectionnez Paramètres.

Étape 2: Rendez-vous dans Système > À propos de > Mise à jour logicielle.

Étape 3: Enfin, activez Mise à jour automatique.

Si vous avez un téléviseur Hisense avec le système d’exploitation Roku, suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour votre téléviseur:

Étape 1: Allumez votre téléviseur et connectez-le à Internet.

Étape 2: Rendez-vous dans Paramètres.

Étape 3: Sélectionnez Système > Mise à jour du système.

Étape 4: Cliquez sur Vérifier maintenant, et le téléviseur vérifiera les mises à jour.

Étape 5: Si une mise à jour est disponible, cliquez sur Mettre à jour maintenant.

Pour mettre à jour le téléviseur Hisense fonctionnant sous le système d’exploitation Vidaa U, suivez les étapes ci-dessous:

Étape 1: Tout d’abord, assurez-vous que votre téléviseur est allumé et connecté à Internet.

Étape 2: Cliquez sur l’icône d’engrenage sur l’écran d’accueil.

Étape 3: Sous les paramètres, allez dans Support.

Étape 4: Cliquez sur Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour du micrologiciel.

Étape 5: Désormais, il installera les mises à jour depuis votre lecteur USB.

Vous pouvez également activer les mises à jour automatiques pour votre téléviseur. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Appuyez sur l’icône d’engrenage de votre télécommande, puis choisissez Support.

Étape 2: Sélectionnez Mise à jour du système, puis activez Mise à niveau automatique du micrologiciel.

Si vous avez un Hisense Fire TV et souhaitez le mettre à jour vers la dernière version, suivez les étapes ci-dessous:

Étape 1: À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône des paramètres.

Étape 2: Cliquez sur My Fire TV ou Device & Software.

Étape 3: Sélectionnez Vérifier les mises à jour.

Étape 4: Enfin, cliquez sur Installer maintenant s’il y a une mise à jour disponible pour la télécharger.

Si vous n’avez pas de connectivité Internet ou si votre téléviseur ne la prend pas en charge, vous pouvez également mettre à jour votre

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :