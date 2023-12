Comment discuter avec le chatbot Meta AI sur WhatsApp

En septembre, Meta, l’entreprise derrière le service de messagerie populaire Whatsapp, a annoncé qu’elle intégrerait Meta AI dans l’application. En avançant rapidement quelques mois à partir de septembre, il est possible de constater que Meta AI est maintenant disponible en tant que chatbot pouvant être ajouté aux conversations de groupe sur WhatsApp. Oui, vous pouvez utiliser Meta AI pour aider avec diverses requêtes dans vos discussions de groupe.

La meilleure partie de la possibilité d’utiliser Meta AI sur WhatsApp est qu’il fonctionnera pour les versions Android, iOS et Windows de l’application. De plus, si vous utilisez WhatsApp via un navigateur web, vous pourrez utiliser Meta AI. Donc, sans perdre plus de temps, voyons comment vous pouvez discuter et utiliser Meta AI dans WhatsApp.

Comment utiliser le chatbot Meta AI sur WhatsApp

Avant d’approfondir les étapes de la façon dont vous pouvez utiliser le chatbot Meta AI dans WhatsApp, vous devez comprendre que cette fonctionnalité est actuellement limitée à certains utilisateurs dans différentes régions du monde. Meta est actuellement en mode d’essai et de test pour le chatbot Meta AI.

Il faudra donc un certain temps avant que tous les utilisateurs aient accès au chatbot Meta AI dans leurs conversations de groupe. De plus, pour l’instant, le chatbot Meta AI ne fonctionnera qu’en anglais. Nous pourrions nous attendre à ce que d’autres langues en fassent de même lorsque la fonctionnalité sera disponible à l’échelle mondiale.

Prérequis

Il y a certaines choses que vous devez garder à l’esprit pour pouvoir utiliser le chatbot Meta AI. Notez que cette fonctionnalité est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Donc, tout le monde qui suit ces étapes ne pourra pas nécessairement utiliser le chatbot Meta AI.

Procédure

Désormais, examinons les étapes sur la façon dont vous pouvez utiliser le chatbot Meta AI dans les conversations de groupe dans WhatsApp. La meilleure partie est que le processus est le même quelle que soit la plateforme, l’application ou le navigateur que vous utilisez.

Tout d’abord, lancez WhatsApp et ouvrez la discussion de groupe dans laquelle vous souhaitez utiliser le chatbot Meta IA. Désormais, dans le champ de texte, tapez simplement le symbole @ et cliquez ou appuyez sur l’option Meta AI. Vous serez invité à accepter les conditions générales et les autres politiques de confidentialité liées à l’utilisation du chatbot Meta AI. Ensuite, il vous suffit de taper la demande de votre choix que vous souhaitez adresser au chatbot Meta AI. Appuyez sur l’icône d’envoi pour envoyer votre demande. En quelques secondes, vous verrez le chatbot Meta AI répondre à la demande que vous venez d’envoyer dans la discussion de groupe.

Répondre au chatbot Meta AI

En plus d’envoyer des demandes et de visualiser les réponses du chatbot Meta AI, vous pouvez également y répondre facilement. Voici comment procéder.

Faites simplement glisser vers la droite ou cliquez avec le bouton droit sur le message envoyé dans la discussion de groupe par le chatbot Meta AI.

Tapez le message que vous souhaitez envoyer au chatbot Meta AI.

Cliquez ou appuyez sur l’icône d’envoi du message.

Que peut faire le chatbot AI de Meta maintenant ?

Étant donné que le chatbot Meta AI est testé avec un nombre limité de personnes dans certaines régions sélectionnées, voici quelques fonctionnalités auxquelles le chatbot peut répondre.

Vous pouvez lui poser différentes types de questions.

Obtenir des réponses utiles et des recommandations.

Discuter de divers intérêts.

Bien qu’il ait une fonctionnalité limitée pour le moment, nous pouvons nous attendre à ce que le chatbot effectue davantage de fonctions au fur et à mesure que le chatbot est préparé pour une diffusion mondiale.

Notez que l’utilisation d’un langage inapproprié peut entraîner l’indisponibilité du service du chatbot pour vous dans toutes les discussions de groupe auxquelles vous êtes ajouté, car cela classera l’utilisateur comme quelqu’un qui a enfreint les conditions d’utilisation du chatbot.

Notre avis

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur la façon d’accéder et d’utiliser le chatbot Meta AI dans WhatsApp. Oui, cette fonctionnalité est en cours de test, d’où sa disponibilité limitée chez les utilisateurs et dans les régions. Nous espérons voir cette fonctionnalité connaître un déploiement mondial plus large au début de l’année prochaine, où vous pourrez discuter avec de nombreux autres chatbots IA générés par Meta lui-même.

Pensez-vous qu’il est nécessaire d’avoir un chatbot IA pour vos services de messagerie ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

