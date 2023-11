Comment s’adapter à la nouvelle politique de WhatsApp concernant les sauvegardes sur Google Drive

Dans le monde en constante évolution de la technologie, le changement est un compagnon constant. Récemment, un changement significatif s’est produit dans le domaine de WhatsApp, impactant les utilisateurs Android qui ont longtemps bénéficié du privilège des sauvegardes gratuites et illimitées sur Google Drive. À partir de 2024, cette commodité familière a été remplacée par une nouvelle politique : les sauvegardes occuperont désormais de l’espace dans votre compte Google. Ce changement a suscité des discussions et des préoccupations parmi les utilisateurs qui se sont habitués à la nature sans problème et sans frais de ce service au cours des cinq dernières années.

Naviguer dans le nouveau paysage des sauvegardes WhatsApp : Stratégies pour une transition sans problème

La décision de mettre fin aux copies illimitées et gratuites des sauvegardes sur Drive par WhatsApp et Google n’est pas sans raison. WhatsApp, étant une application intensive en données, occupe une quantité substantielle d’espace sur les smartphones des utilisateurs. L’idée d’aligner le coût de stockage avec l’espace consommé est logique. Cependant, la modification soudaine de cet arrangement de longue date a laissé de nombreux utilisateurs se demander comment s’adapter sans compromettre leurs données précieuses. Dans cet article, nous explorerons les raisons de ce changement de politique et fournirons trois stratégies pratiques pour assurer une transition en douceur vers le nouveau paysage de sauvegarde WhatsApp.

Comprendre le dilemme du stockage

Le cœur de ce problème réside dans les 15 Go de stockage gratuit par défaut que chaque compte Google offre. Ce stockage est partagé entre divers services Google, y compris Gmail, Google Photos et, essentiellement pour cette discussion, Google Drive. Pour les utilisateurs qui ont pris soin de leur utilisation du cloud, l’impact du récent changement de politique de WhatsApp peut ne pas être immédiatement apparent. Cependant, ceux qui se retrouvent aux prises avec des problèmes de stockage, tels que des difficultés à envoyer des e-mails en raison de contraintes d’espace, doivent prendre des mesures proactives.

WhatsApp, en tant qu’application de messagerie de premier plan, a tendance à être l’une des applications les plus consommatrices d’espace sur les smartphones. Lorsque WhatsApp lance une sauvegarde sur Google Drive, elle transfère essentiellement l’espace qu’elle occupait sur l’appareil de l’utilisateur vers le stockage de Google. Cela était insignifiant dans le passé lorsque les sauvegardes ne contribuaient pas à l’utilisation du stockage. Cependant, avec le récent changement de politique, le potentiel de crises de stockage parmi les utilisateurs de comptes Google est énorme. Imaginez ne pas pouvoir envoyer un e-mail important via Gmail parce que votre stockage est submergé de sauvegardes WhatsApp. Plongeons dans des solutions pratiques pour éviter un tel scénario.

Stratégies pour une transition sans problème

1. Abonnement Google One :

L’une des façons les plus efficaces de résoudre le problème de stockage est de s’abonner à Google One. Pour un frais nominal de 1,99 € par mois, un compte Google One de base fournit 100 Go de stockage – plus que suffisant pour accueillir des sauvegardes importantes. Outre les avantages de stockage, les abonnés ont accès au VPN de Google, à des options d’édition améliorées pour Google Photos et à un espace de sauvegarde supplémentaire dans la galerie. Cela présente une option simple mais polyvalente pour les utilisateurs souhaitant centraliser leurs besoins de stockage et éviter les tracas d’une gestion constante de l’espace.

2. Compte Google secondaire :

Pour les utilisateurs réticents à perturber leur compte Google principal, la création d’un compte secondaire spécifiquement pour les sauvegardes WhatsApp est une alternative viable. La création d’un nouveau compte est un processus simple. Accédez aux paramètres de votre appareil Android, accédez à « Comptes et mots de passe », sélectionnez « Ajouter un compte » et choisissez « Google ». Une fois que le compte secondaire est configuré, synchronisez votre WhatsApp avec celui-ci, en veillant à ce que votre compte principal conserve ses 15 Go d’espace non encombré. Cette approche offre une solution pratique sans risquer d’éventuels conflits dans votre compte principal.

3. Optimiser les sauvegardes pour un impact minimal :

Vous ne pouvez pas transférer les sauvegardes de WhatsApp vers d’autres services offrant plus d’espace gratuit, mais vous pouvez rendre vos sauvegardes plus gérables. Il est conseillé de conserver votre sauvegarde sur Drive pour la sécurité des données, mais fixer des limites peut éviter l’encombrement inutile. Rendez-vous dans les paramètres de WhatsApp, accédez à « Stockage et données » et réduisez le nombre de photos et de vidéos stockées dans les discussions. Décochez les éléments pour les téléchargements automatiques via les données mobiles, le Wi-Fi et l’itinérance des données. Ces étapes libèrent non seulement de l’espace sur votre appareil mobile. Mais elles veillent également à ce que votre sauvegarde sur Drive reste légère, atténuant ainsi les problèmes potentiels de stockage à l’avenir.

Conseils et astuces pour vous aider à gérer vos sauvegardes WhatsApp et éviter de manquer d’espace de stockage sur votre compte Google :

• Revoyez régulièrement et supprimez les anciennes conversations de chat inutiles. Cela peut libérer une quantité importante d’espace, surtout si vous avez beaucoup de discussions de groupe avec de nombreux participants.

• Désactivez le téléchargement automatique des médias. Cela empêchera WhatsApp d’enregistrer automatiquement les photos, les vidéos et les GIF sur votre appareil. Vous pouvez toujours télécharger des fichiers manuellement si vous en avez besoin.

• Utilisez un compte Google secondaire pour les sauvegardes de WhatsApp. Cela permet d’isoler les exigences de stockage de WhatsApp de votre compte Google principal, préservant ainsi sa capacité de stockage à d’autres fins.

• Envisagez de vous abonner à Google One. Moyennant des frais mensuels, vous pouvez augmenter le stockage de votre compte Google à 100 Go ou plus. En veillant à avoir suffisamment d’espace pour les sauvegardes de WhatsApp et d’autres besoins de données.

• Supprimez les anciennes sauvegardes de WhatsApp. Vous pouvez le faire en allant dans Paramètres > Chats > Sauvegarde des discussions > Sauvegarder. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer et appuyez sur « Supprimer la sauvegarde ».

• Utilisez une solution de sauvegarde tierce. Il existe plusieurs applications tierces qui peuvent sauvegarder vos données WhatsApp vers d’autres services de stockage en nuage, tels que Dropbox ou iCloud. Cela peut être une bonne option si vous ne souhaitez pas utiliser Google Drive.

• Exportez vos discussions WhatsApp. Vous pouvez exporter vos discussions WhatsApp vers un fichier, puis stocker ce fichier sur votre ordinateur ou un autre appareil. C’est une bonne façon d’archiver vos discussions et de libérer de l’espace sur votre appareil.

En suivant ces conseils, vous pouvez gérer efficacement vos sauvegardes WhatsApp et éviter de manquer d’espace de stockage sur votre compte Google.

Notre avis

S’adapter à la nouvelle politique de sauvegarde WhatsApp nécessite une approche proactive. Que ce soit par le biais d’un abonnement Google One, d’un compte Google secondaire ou de l’optimisation de vos sauvegardes pour un impact minimal, des solutions pratiques sont disponibles pour naviguer dans ce paysage en constante évolution. Alors que la technologie continue de façonner nos expériences numériques, rester informé et mettre en œuvre ces stratégies assure une expérience sans problème et sans souci avec WhatsApp sur Android. En adoptant le changement, en comprenant les raisons sous-jacentes et en prenant des mesures décisives, les utilisateurs pourront maintenir le contrôle sur leurs données tout en profitant de la commodité des services de messagerie de WhatsApp.

