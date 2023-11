Comment utiliser le mode Portrait avec Fonction de mise au point et Contrôle de profondeur d’iPhone 15 sur les anciens iPhones

Apple a vanté les nouvelles capacités de l’appareil photo de l’iPhone 15 lors de l’événement de lancement, offrant des portraits de nouvelle génération avec un contrôle de la mise au point et de la profondeur. Comme toujours, nous pensons que ces commandes sont limitées aux nouveaux téléphones de la série iPhone 15. Cependant, cette fois-ci, avec la mise à niveau logicielle iOS 17, Apple a étendu la fonctionnalité à d’autres iPhone récents.

« Le mode Portrait avec mise au point et contrôle de la profondeur », comme son nom l’indique, vous permet d’avoir plus de contrôle sur les photos en mode Portrait. Vous pouvez sélectionner un objet sur la photo et changer la mise au point ou passer du sujet principal à l’arrière-plan. Un autre bon exemple est, si l’image comporte deux personnes dans le cadre, vous pouvez changer de mise au point d’une personne à l’autre en sélectionnant les visages des personnes.

Si vous aimez le nouveau mode Portrait avec mise au point et contrôle de la profondeur et que vous souhaitez savoir comment l’utiliser sur votre iPhone, continuez à lire pour le savoir.

Pour être éligible, la nouvelle fonctionnalité est disponible sur les modèles iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 ou une version ultérieure. La mise à jour est disponible sur iPhone XS et les appareils plus récents, mais la fonctionnalité est limitée à l’iPhone 13 et à l’iPhone 14.

Apple l’a confirmé officiellement sur la page des spécifications techniques de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14. Les personnes chez 9to5Mac ont remarqué la même chose sur la page de comparaison des iPhones sur l’Apple Store. Le mode cinématique est l’un des points forts majeurs des modèles d’iPhone 13 et pour le rendre encore meilleur, Apple apporte les contrôles de profondeur aux anciens appareils.

Désormais, voyons comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre iPhone.

Comment utiliser le mode Portrait avec mise au point et contrôle de la profondeur sur les anciens iPhones

Tout d’abord, vous devez mettre à jour votre appareil vers le logiciel le plus récent – iOS 17 ou une version ultérieure. Comme mentionné précédemment, la fonctionnalité fonctionne sur l’iPhone 13 et les appareils plus récents, y compris l’iPad et le Mac.

Si vous remplissez ces conditions, suivez ces étapes pour modifier vos portraits.

Ouvrez l’application Photos sur votre iPhone et trouvez la photo en mode portrait que vous souhaitez modifier. Sélectionnez l’option d’édition dans l’écran du visualiseur de photos. Si vous souhaitez simplement ajuster l’effet bokeh de la photo, faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour effectuer les ajustements. Si votre photo comporte plusieurs sujets, appuyez manuellement sur l’objet, puis ajustez l’effet bokeh en faisant glisser le curseur du portrait. Une autre excellente chose à propos de cette fonctionnalité est qu’elle fonctionne également avec les anciennes photos. Si vous avez des portraits sur votre iPhone, il vous suffit de les trouver et de apporter des modifications à la photo. C’est tout.

Si vous possédez le nouvel iPhone 15, vous pouvez transformer n’importe quelle photo en photo portrait.

