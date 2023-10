« Quel Fire TV ai-je ? » Voici comment le découvrir

Cinq modèles Fire TV et différentes générations de matériel peuvent prêter à confusion. Car il n’est pas toujours évident de savoir de quel modèle il s’agit avec votre lecteur de streaming. Cependant, cette information peut être pratique. Par exemple, si vous souhaitez acheter une nouvelle télécommande, si vous souhaitez savoir si l’appareil est compatible avec votre Smart TV. Ou si vous envisagez d’acheter un nouveau Fire TV car vous souhaitez utiliser Amazon Luna. Avec ces quatre méthodes, vous pouvez découvrir le modèle de Fire TV que vous possédez. Vous pouvez également déterminer la génération et d’autres détails matériels.

Modèle Fire TV dans les paramètres

La manière la plus simple d’accéder à la désignation du modèle de votre Fire TV est de passer directement par les paramètres de votre appareil. Voici comment trouver le nom :

Allumez votre Fire TV et votre téléviseur comme d’habitude. Accédez au menu principal puis aux paramètres (roue dentée). Cela se trouve généralement en haut à droite. Accédez à « Mon Fire TV » -> Infos. Vous y trouverez le nom de votre modèle de Fire TV, ainsi que des informations sur la version du logiciel installé et l’espace de stockage disponible.

Le problème : Vous n’obtenez aucune information sur la génération du matériel. S’agit-il du dernier Fire TV ou d’une génération plus ancienne ?

L’interface ne révèle pas beaucoup d’informations sur votre Fire TV. (Photo: Netcost / Capture d’écran)

Il est également peu pratique si vous avez trouvé un Fire TV ou si on vous l’a offert et que vous souhaitez en savoir plus sur celui-ci. Si vous ne souhaitez pas le brancher d’abord sur votre téléviseur, il existe d’autres méthodes pour obtenir des détails plus précis.

Sur l’emballage et la facture

Cela peut sembler banal, mais parfois, on ne vient pas aux idées les plus simples : sur les emballages des appareils Fire TV actuels, vous trouverez les informations souvent importantes sur la génération du matériel.

Sur les appareils Fire TV plus récents, vous trouverez les informations souhaitées sur l’emballage. (Photo: Netcost)

Si vous conservez les emballages des produits que vous avez achetés, vérifiez celui de votre Fire TV. Vous y découvrirez peut-être même quelle télécommande Fire TV vous possédez. Après tout, il existe plusieurs générations et variantes de télécommandes.

Si vous possédez toujours votre facture pour le Fire TV ou si elle est stockée dans un compte client existant, consultez-la également. Vous devriez y trouver des informations sur le lecteur de streaming dont il s’agit.

Vérifiez les numéros de modèle pour plus de précision

Vous pouvez être absolument certain du modèle de Fire TV en vérifiant son numéro de modèle. Vous le trouverez directement sur l’appareil, généralement à l’arrière ou en dessous.

Voici où vous pouvez être sûr: le numéro de modèle indique quel Fire TV vous avez. (Photo: Netcost)

Comme chaque Fire TV, que ce soit le Fire TV Stick ou le Fire TV Cube, est associé à une combinaison unique de chiffres et de lettres, cette méthode d’identification est la plus précise.

Remarque: Ne confondez pas le numéro de modèle avec le numéro de série qui n’est pas utile dans ce cas.

Modèle Numéro de modèle Fire TV Stick (1ère génération) W87CUN Fire TV Stick (2e génération) LY73PR Fire TV Stick Lite (1ère génération) ou Fire TV Stick (3e génération) S3L46N Fire TV Stick 4K (1ère génération) E9L29Y Fire TV Stick 4K Max (1ère génération) K2R2TE Fire TV (1ère génération) CL1130 Fire TV (2e génération) DV83YW Fire TV (3e génération) LDC9WZ Fire TV Cube (1ère génération) EX69VW Fire TV Cube (2e génération) A78V3N Fire TV Cube (3e génération) GA5Z9L

Bien que le Fire TV Stick Lite (1re gén) et le Fire TV Stick (3e gén) soient techniquement identiques et donc ont le même numéro de modèle, il y a une différence : seul le Fire TV Stick (3e gén) dispose d’un menu « Audio avancé » que vous pouvez trouver sous Paramètres -> Sons et image -> Audio. S’il est présent, alors vous n’avez pas le modèle Lite.

Fire TV : Découvrir le modèle avec une application

Une autre option facile convient surtout aux modèles Fire TV plus récents. Car l’application nécessaire pour obtenir le modèle pourrait ne pas fonctionner sur les Fire TV de 1re génération, sortis en 2014.

L’application Informer peut ne pas fonctionner sur les anciens modèles Fire TV. (Photo: Netcost / Capture d’écran)

L’application appelée Informer est gratuite et disponible dans le magasin d’applications de votre Fire TV. Voici comment procéder :

Accédez à la fonction de recherche sur votre Fire TV (icône de la loupe) et saisissez « Informer ». Sinon, sélectionnez « Informer App » si vous obtenez trop de résultats. Accédez à l’application « Informer » et sélectionnez « télécharger ». Démarrez l’application en l’ouvrant depuis la sélection d’applications. Toutes les informations pertinentes vous sont présentées sur une seule page.

La description sous le menu « Device » (en haut) est importante pour vous. Vous y verrez le modèle de Fire TV. Les autres fonctionnalités de votre Fire TV sont également instructives, telles que le processeur, le processeur graphique, la mémoire vive, le WiFi disponible et la version de Fire OS installée.